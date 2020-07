Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 6.0 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 29 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Collar X Malice: Unlimited, maarliefst 6.0 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Ultra Hat Dimension, maar 89 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Collar X Malice: Unlimited – 6.0GB

Sentinels of Freedom – 5.2GB

Caretaker – 4.2GB

Immortal Realms: Vampire Wars – 3.0GB

Banner of the Maid – 2.4GB

One Dog Story – 1.7GB

Aery: Broken Memories – 1.4GB

Mittelborg: City of Mages – 1013MB

Bossgard – 986MB

Lost Wing – 594MB

Tanky Tanks – 478MB

Pangeon – 412MB

Aircraft Evolution – 404MB

Cubicity – 390MB

Rainswept – 389MB

Max and the Book of Chaos – 366MB

Ageless – 316MB

Need a Packet? – 251MB

Home Run High – 199MB

Waifu Uncovered – 176MB

Explosive Dinosaurs – 175MB

Get 10 Quest – 130MB

Ultra Hat Dimension – 89MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!