Devolver Digital kondigt Olija aan

Een nieuwe aankondiging vanaf de Devolver Direct

Devolver Digital heeft gisterenavond haar eigen digitale presentatie getoond waarin verschillende nieuwe games zijn aangekondigd. Een daarvan is Olija, een pixelart game welke nog in 2020 naar onder andere de Nintendo Switch moet komen. De eerste trailer van de game is ook vrijgegeven en kun je hieronder bekijken.

In Olija ben je een krijger die is gestrand op een mysterieus eiland. Gewapend met een speer vecht je tegen zowel mensen als monsters met als doel terug te keren naar je vaderland. Veel meer weten we eigenlijk nog niet over de game maar dan zal in de komende maanden ongetwijfeld verandering in komen.