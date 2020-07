[Review] CrossCode

Blast from the past!

CrossCode is een fast-paced actie-RPG/puzzelspel welke ontwikkeld is door Radical Fish Games en uitgegeven is door Deck13. Het spel maakt gebruik van een 16-bit grafische stijl, die de nostalgie van de oudere SNES-games wilt aanwakkeren.

De ontwikkeling van CrossCode begon al in 2012 en werd even later, in 2015, geïntroduceerd op het platform Indiegogo. De gestelde doelen werden behaald, waarna het spel zich maar liefst drie jaar in een Early Access beta fase bevond. Na deze lange periode waren de ontwikkelaars tevreden over het spel en werd CrossCode in 2018 uitgebracht voor de PC. De PS4, Nintendo Switch en Xbox One opende hun wegen voor CrossCode in 2020.

Weet CrossCode zowel nieuwe gamers als oude gamers te plezieren met de gekozen 16-bit stijl? Of speelt en oogt het spel wellicht wat te ouderwets voor de meeste ”moderne” gamers? Je leest in het mijn review!

Een game in een game?!

Het spel begint met een meisje genaamd Shizuka Sakai, die zich een weg baant door groepen vijanden met haar vuurkrachten om haar broer te redden. Helaas komt Shizuka te laat en sterft haar broer in haar armen. Even later ontwaakt een meisje genaamd Lea op een schip dat zich op een maan bevindt. Ze heeft geen herinneringen van wie ze is en waar ze zich bevindt. Gelukkig wordt ze al snel geholpen door een jongen genaamd Sergey, die haar uitleg geeft over de situatie. Om Lea’s herinneringen terug te krijgen, moet ze het spel CrossWorlds spelen.

Dit is een MMORPG welke zich op een maan, in de echte wereld afspeelt. Mensen kunnen door middel van een VR-headset op een virtuele wijze naar de maan afreizen en verschijnen als een ”Avatar”. Elke Avatar kan kiezen uit een 6-tal klassen die hij/zij gebruikt om de gevaren op de planeet te bevechten. Het doel van deze MMORPG is zoveel mogelijk ontdekken van geheimen en artefacten die behoren tot een bevolking genaamd ”The Ancients”.

Ontrafel de geheimen van de Ancients

Om deze geheimen en artefacten te vinden, moeten spelers verschillende tempels bezoeken en de puzzels en gevaren die zich erin bevinden overwinnen. Elke avatar die zich een weg door de tempel weet te banen, krijgt toegang tot een stukje informatie over The Ancients en is daarmee een stukje dichterbij het oplossen van het grote mysterie. Naast dit grote verhaal dat zich in de MMORPG afspeelt, heb je ook nog te maken met het verhaal van Lea en haar bondgenoten.

Dit zorgt voor een uitgebreid en vermakelijk verhaal. De verhaallijn die het spel volgt bevat genoeg interessante stukjes en plot twists om je op het randje van je stoel te houden. Mocht dit niet genoeg voor je zijn, en heb je wellicht meer interesse in de omgevingen waarin je je bevindt? Dan heb ik goed nieuws voor je! Het spel heeft een grote selectie aan sidequests die een grote reeks aan NPC’s en informatie aanbieden over de verschillende locaties. Het spel speelt zich tenslotte af in een MMORPG.

Het MMORPG-aspect is iets unieks dat in heel veel delen van het spel goed uitpakt. Random karakters die rondlopen om je het gevoel te geven dat het spel echte spelers bevat, een grote selectie aan sidequests en een heel goed hoofdverhaal. Helaas werkt één aspect niet zo goed in deze setting: je bondgenoten. Normaal, in een MMORPG, speel je samen met je vrienden om grote groepen monsters te verslaan. CrossCode probeert dit te simuleren door een paar karakters voor te stellen, die je vervolgens vergezellen in je avontuur. Deze karakters zijn heel erg leuk en bevatten allemaal unieke karakteristieke eigenschappen. Alleen is het niet te vergelijken met een avondje MMORPG’s spelen met je echte vrienden.

Gooien met die ballen!

Een gedeelte die CrossCode héél goed uitvoert is het gevechtssysteem. Je speelt als Lea, een Spheromancer, die zowel op een lange afstand als dichtbij een vijand tot moes kan slaan. Ze gebruikt hierbij energieballen en haar vuisten. In het begin van het spel heb je nog niet veel vaardigheden om mee te experimenteren, maar zodra je verder komt in het spel opent zich meer en meer. Dit is dankzij een systeem genaamd ”Circuit”, oftewel een skilltree, die meegroeit met een avatar zodra deze een level groeit. Bij elk level krijg je een skillpoint, die je vervolgens kunt investeren in nieuwe vaardigheden voor Lea. Je hebt de keuze om vier verschillende paden op te gaan: HP, Defense, Attack en Range. Welk pad je bewandeld laat het spel helemaal aan jou over.

Alsof dit nog niet vrijheid genoeg was, speel je bij het voltooien van een tempel een element circuit vrij. Deze werkt hetzelfde als een normale circuit maar geeft je wederom vier verschillende paden die je kunt bewandelen. Dit keer draait het echter helemaal om het element waartoe de circuit behoort. Wil je het element vuur liever op een agressieve wijze gebruiken en blaas je je vijanden op? Of speel je liever toch wat veiliger?

Verslagen door konijnen, penguins en een… agressieve egel??

Als je wegwijs bent in de circuit van Lea, kun je het opnemen tegen de wezens van de planeet van CrossWorlds. Deze bevinden zich in een grote, variërende selectie van gebieden met elk hun eigen ecosystemen. Onderschat deze monsters echter niet, ze zijn veel sterker dan je denkt. Ik speelde in het begin op een redelijk agressieve wijze, waarna ik snel merkte dat dit niet de bedoeling was. Keer op keer werd ik afgeslacht door een demonische sneeuwman, waardoor ik even een stapje terug deed en me ging inlezen over het gevechtssysteem. Het is namelijk de bedoeling dat je naast het schieten van energieballen en je vuisten in het vlees van je vijanden te zetten, je aanvallen moet ontwijken en je schild moet gebruiken.

Ook spelen levels een enorme rol, raas je door een omgeving heen en merk je dat de monsters wel erg sterk beginnen te worden? Kijk dan even snel wat voor een levels de vijanden zijn en kijk of je wellicht niet even terug moet naar het vorige gebied om wat te grinden.

Een hel bestaande uit puzzels

De gevechten zijn niet het enige stukje van het spel dat gecompliceerd is. Toen ik werd geconfronteerd met mijn eerst tempel, dacht ik deze in een half uurtje te kunnen klaren. Dit dacht ik echter verkeerd, na een paar uurtjes zwoegen met een grote selectie van gecompliceerde puzzels, kwam ik eindelijk bij de eindbaas van de tempel. De puzzels in dit spel moeten vaak met een bepaalde precisie uitgevoerd worden om te kunnen voltooien. In sommige puzzels moet je je elementen gebruiken terwijl een andere puzzel draait om het goed mikken van je energieballen. Bij sommige puzzels trek je je haren uit je hoofd en ontdek je na een half uurtje hoe makkelijk het eigenlijk is, terwijl je bij een andere puzzel na een half uurtje nog aan het piekeren bent. De game biedt dan ook een grote variatie aan puzzels die je meer dan zoet zullen houden tijdens je verblijf in de tempel.

Het enige nadeel is dat een tempel iets té extreem is en iets té lang duurt, al is dit geen probleem voor de meer ”hardcore” gamers onder ons. Het is dus zeker geen makkelijk spel waarbij je als een zombie op een bepaalde knop moet drukken, maar vereist constant je aandacht. Een beetje zoals een hond.

Terug naar de SNES dagen

Op audiovisueel gebied weet het spel je in een tijdmachine te trekken. De muziekjes die zich afspelen in een ecosysteem zijn relaxend, dit veranderd echter in een up-beat gevechtsliedje als een konijn met hondsdolheid op je af komt gevlogen. Verder stoorde de herhalende muziek me niet, aangezien elk gebied gepaard ging met een ander bijpassend en prettig muziekje. Naast dit is de pixel art in dit spel heel goed uitgevoerd en is er goed gelet op de details in zowel de omgevingen als de karakters. De portretten van de verschillende karakters zijn ook helemaal in pixel art gedaan. In plaats om voor de normale ”anime”-stijl te kiezen, slaat dit spel een eigen weg in en geeft de game zijn eigen twist aan deze stijl. Resulterende in weer een stukje karakter waardoor je CrossCode kunt herkennen.

Conclusie

De tijd die ik met CrossCode heb doorgebracht was vol met pijn, maar toch oh zo fijn. CrossCode is een spel dat ik een ”hidden gem” zou noemen op de Nintendo Switch. Met een tof hoofdverhaal, leuke personages, prachtige pixel-achtige visuals en een hele hoop content ben je met dit spel makkelijk meer dan 50-60 uur zoet. Vind je een spel met een hoge moeilijkheidsgraad niet erg en houdt je van uitdagingen? Dan is dit het spel voor jouw!

Eindcijfer: 8,8