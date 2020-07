Team GO Rocket luchtbalonnen in Pokémon GO

In Pokémon Go verschijnen nu ook Team Go Rocket luchtballonnen.

Jaren na de release is de mobiele game Pokémon GO nog steeds razend populair. Niantic voegt nog steeds regelmatig nieuwe dingen toe, zo ook nu Team Go Rocket luchtballonnen. Er werd door Niantic al langer gehint dat de luchtballonnen van Team Go Rocket een rol zouden krijgen in de game. Met deze luchtballonnen krijgen spelers een nieuwe manier om tegen Team Rocket te vechten en hoef je als speler niet meer op zoek naar PokéStops welke door Team Go Rocket zijn ingenomen.

De luchtballonnen komen momenteel overigens nog niet zo vaak voor, maar daar komt verandering in met een nieuw event waarin de Team Rocket luchtballonnen een grote rol gaan spelen.

Het introuceren van de luchtbalonnen is, naast een praktische oplossing in verband met COVID-19,ook een grappige verwijzing naar de luchtballon van Team Rocket uit de Pokémon animatiereeks.

