Banner of the Maid krijgt releasedatum

Banner of the Maid is 12 augustus beschikbaar in de Nintendo eShop!

Turn-based strategiespel Banner of the Maid zou eigenlijk al in 2018 beschikbaar moeten zijn voor de Nintendo eShop. Na lang niks meer gehoord te hebben is nu eindelijk aangekondigd dat het spel op 12 Augustus naar de Nintendo Switch komt!

Het thema van Banner of the Maid is de Franse Revolutie. Je speelt als Pauline Bonaparte, die haar troepen naar de overwinning leidt. Naast de Franse Revolutie is er ook een fantasie thema aan dit spel. Ook zijn er meer dan 30 verschillende terreinen om in de spelen en kan je met verschillende karakters in de geschiedenis banden opbouwen. Zo ben je niet te stoppen!

Benieuwd naar het spel? Bekijk hieronder een trailer!