Linn: Path of Orchards aangekondigd voor Nintendo Switch

Linn: Path of Orchards komt later deze zomer naar Nintendo Switch!

Carbon Fire Studio heeft aangekondigd dat puzzelplatformer Linn: Path of Orchards later deze zomer naar de Nintendo Switch komt! Speel als Aban, bewaker van de natuur en help haar om de boom van licht te wekken! om de boom te wekken moet je je beste platform en puzzelskills meenemen, want Linn: Path of Orchards is een platformer met veel bewegende elementen. Denk goed na voordat je op de knoppen drukt!

Wanneer het spel precies beschikbaar is, is nog niet bekend. Wel is bekend dat het via de eShop beschikbaar zal zijn, geen fysieke release dus. Ben jij klaar om Aban door deze platformer te helpen?

Benieuwd? Bekijk hieronder de Switch trailer!