Story trailer Rogue Lords

In deze game speel jij als de duivel!

Dark Fantasy roguelite game Rogue Lords heeft een nieuwe trailer gekregen, welke deze keer zich focust op het verhaal. De trailer kun je hieronder bekijken.

Jij speelt in deze game als de Duivel, in een wereld waar het kwaad (en dus jij) jaren geleden al verslagen bent. Je komt terug om wraak te nemen op de demon hunters en de wereld, maar dat doe je niet alleen! Vul je party met personages zoals Dracula, The Headless Horseman en Bloody Mary, en gebruik ze om de krachten van het goede te verslaan! Wie geïnteresseerd is in deze titel zal helaas nog wel even moeten wachten, want de game komt pas in 2021 naar de Switch.