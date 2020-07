[Review] The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Ontdek het goede en het kwade in deze korte puzzelgame.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature is een artistiek ogende puzzelgame waarbij je de zin van het leven ontdekt. Wanneer je start heb je geen herinneringen en geen kennis. In een kunstzinnig landschap is er echter genoeg te ontdekken: de prachtige natuur en haar inwoners, waaronder de mens. Door keuzes te maken kan je de loop van het spel bepalen. Zo schrijf je in feite jouw eigen versie van de klassieke roman van Mary Shelley.

De Creature

Het hoofdpersonage is de Creature, die ronddwaalt zonder herinneringen of verleden. Zijn lichaam is gemaakt maar hij heeft nog nooit iets meegemaakt. Het spel start in een witte omgeving waar op den duur natuur tevoorschijn komt wanneer je een stuk loopt. Steeds meer wordt zichtbaar totdat je bij het eerste dilemma komt: een hert wordt aangevallen door een slang, en je krijgt de keuze om in te grijpen of niks te doen. De rest van het spel heeft ook nog genoeg ethische vraagstellingen waarbij je een keuze moet maken, ook wanneer je mensen tegenkomt. De omgeving is prachtig gemaakt en het lijkt alsof je in een kunstwerk loopt, het spel is rustig en geeft je het gevoel dat je echt aan het dwalen bent met dit gekke personage. De muziek in het spel sleept je ook helemaal mee in deze zoektocht naar goed en kwaad, en naar de maker van dit bijzondere figuur.

Dwaler

Dat de hoofdpersonage aan het dwalen is, is vrij snel duidelijk, maar helaas is de besturing af en toe ook een beetje de weg kwijt. Het is de bedoeling dat je naar objecten loopt die oplichten, wat niet altijd lukt omdat je personage gewoon een andere kant op loopt wanneer je in de buurt komt. Dit kan soms best wel irritant zijn, omdat het toch echt de bedoeling is om bij deze punten te komen.

Korte zoektocht naar jezelf

Het grootste nadeel aan The Wanderer: Frankenstein’s Creature is de speelduur van het spel. Net wanneer je in het verhaal gezogen bent, komt de aftiteling voorbij. Na zo’n 2 uur spelen ben je al klaar met het verhaal, erg jammer aangezien het een spel is van €14,99. Voor deze prijs zou je toch wat meer kwantiteit verwachten. Wel is het natuurlijk leuk dat je de game opnieuw kan ervaren door andere keuzes te maken, hierdoor zal het einde van het spel de volgende keer wel veranderen.

Conclusie

The Wanderer: Frankenstein’s Creature is een krachtige game qua graphics en muziek, die in staat zijn je helemaal mee te slepen met het bijzondere verhaal van een personage die op een zoektocht is naar het goede en kwade, maar vooral naar zichzelf. Hoe verder je in het spel komt hoe meer ethische keuzes je maakt, die het einde van het spel bepalen. De besturing laat hier en daar wat steekjes vallen doordat het hoofdpersonage niet de kant op loopt die jij aangeeft, terwijl je wel die kant op moet. Daarnaast is het een erg kort spelletje. Wel is er meer te ontdekken wanneer je de game opnieuw speelt wanneer je andere keuzes maakt tijdens je tweede zoektocht naar jezelf. Heb je zin in een rustig ethisch puzzelspel gebaseerd op de roman van Mary Shelly? Probeer hem dan zeker eens!

Eindcijfer: 6,6