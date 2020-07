[Review] Story of Seasons – Friends of Mineral Town

Een remake die je MOET spelen? Of toch niet?

De eerste Story of Seasons op de Nintendo Switch is gearriveerd. Deze Story of Seasons staat echter helemaal in het teken van een ouder spel, dat bekend staat als Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Deze Harvest Moon kwam in 2003 uit voor de Game Boy Advance en staat bij veel Harvest Moon-fans bekend als een favoriet. Ik heb persoonlijk het origineel niet gespeeld, maar was wel benieuwd naar wat de remake te bieden had. Raakt deze remake alle vlakken die ik in een game over het boerderijleven zoek? Je leest het in deze review!

Welkom bij Mineral Town!

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town ben je een nieuwe inwoner die intrekt op een verlaten boerderij in een stadje genaamd Mineral Town. Het is aan jou de taak om de boerderij op te knappen, uit te breiden en er een eigen leventje op te bouwen. De verantwoordelijkheid van hoe je dit doet, ligt volledig bij jezelf. Je hebt hierbij de keuze om eerst je boerderij op te ruimen en je te gooien op het verbouwen van gewassen, of meteen de stad in te gaan en je voor te stellen aan alle inwoners. Helaas kun je niet heel veel op een dag uitvoeren, je personage heeft namelijk een bepaald uithoudingsvermogen dat in het eerste stuk van de game redelijk snel leeg raakt. Daarnaast gaan de dagen ook redelijk snel voorbij, waardoor je vaak vaart moet maken en ik soms genoodzaakt was een boel van te voren te plannen.

Een extra hand is altijd fijn!

Gelukkig zijn er in het spel een groepje elfjes dat je maar al te graag willen helpen. Let er wel op dat je eerst een goede band met ze moet opbouwen voordat ze klusjes voor je willen doen. Dit gaat gelukkig redelijk snel als je hen de juiste cadeautjes geeft. Als je eenmaal bevriend bent met de kleurrijke elfjes, kunnen ze je helpen met een reeks raken die je normaal alleen moet doen. Denk hierbij aan het water geven van gewassen, het plukken van gewassen en het verzorgen van je vee.

Heb je nog problemen met je uithoudingsvermogen? Dan kun je of een snack pakken of even in de sauna gaan liggen om de meter weer bij te vullen. Let er wel op dat ondertussen de tijd gewoon door loopt en het sneller avond wordt dan je denkt.

Hee-Ho, Hee-ho, onze hulp krijg je niet cadeau!

Alleen omdat de elfjes je vrienden zijn, betekend niet dat ze elke dag komen zonder er iets voor terug te verwachten. Als je de elfjes namelijk dagenlang zonder interactie laat werken, verslechtert je band met hen. Wees lief voor de elfjes en ze zijn behulpzaam, wees vervelend tegen ze en je kan het terug verwachten. Dit geld ook voor alle inwoners in Mineral Town. Ze helpen je dan wel niet met je boerderij zoals de elfjes dat doen, maar ze kunnen wel zorgen voor andere voordelen. Denk hierbij aan vroegere toegang tot de winkel, kortingen en meer! Als je extra aardig doet naar een van de inwoners, heb je zelfs de mogelijkheid om met deze inwoner te trouwen.

Om vrienden te maken in Mineral Town moet je wel op een aantal dingen letten. Je hebt in je huis een agenda hangen, hierop staan alle evenementen die zich in de huidige maand afspelen. Hierop staan ook de verjaardagen van de inwoners, die je overigens niet moet vergeten mocht je een band met de inwoner willen opbouwen. Elke dag met de inwoners praten is in principe al genoeg, maar hun ook nog eens elke dag een cadeautje geven die ze leuk vinden versnelt de zaken.

Niet heel bijzonder

Op dit stuk merkte ik wel dat het redelijk langzaam gaat voordat je wat hechter wordt met een inwoner. Na een tijd begonnen de dialogen van de inwoners saai en eentonig te worden, waardoor de atmosfeer voor mij een beetje verpest werd. Begrijp me niet verkeerd, de personages die je leert kennen zijn leuk maar hebben niet de diepgang die ik bijvoorbeeld wel zie in Stardew Valley-personages.

Dit brengt me meteen naar mijn volgende punt, het leven op de boerderij. Het is een beetje zoals je het verwacht; je groeit gewassen en verkoopt deze terwijl je je dieren onderhoudt en af en toe met de inwoners praat. Je krijgt dan wel de mogelijkheid om je gereedschappen een upgrade te geven, maar de activiteiten die je dan vervolgens kan doen met deze geüpgradede gereedschappen vallen vies tegen. Zo deed ik mijn best om een bepaalde upgrade van mijn hamer te krijgen zodat ik een steen kon vernietigen die op een pad stond. Toen ik eenmaal de steen vernietigd had en ik verder kon, werd ik begroet door een stukje water waar niks te zien was. Dit vond ik dan weer jammer, aangezien ik het juist leuk vind als een spel me iets aanbiedt als ik een specifiek doel behaal. Verder is het boerderijleven in Story of Seasons: Friends of Mineral Town redelijk eentonig en mist het een aspect dat het anders maakt dan andere boerderijspellen.

Kinderlijk, maar niet op een goeie manier

Zelf ben ik niet een enorme fan van de grafische stijl waarvoor de ontwikkelaar gekozen heeft, het is heel schattig, maar dit limiteert de animaties enorm. Verder is de stijl waarin de portretten van de personages zijn gemaakt wel mooi, maar het is een beetje raar dat alle vrijgezellen eruit zien als kinderen. Dit geldt voor zowel hun models als voor de getekende portretten. De algemene grafische stijl is wel schattig, maar meer dan ”wel leuk” is het ook niet.

Waar is de atmosfeer?

Het spel bevat geen stemacteerwerk en dit hoeft ook niet persé voor een boerderijspel, echter had dit wellicht de persoonlijkheden van de personages nog wat meer naar voren gebracht. De muziek is over het algemeen leuk, maar wordt op den duur redelijk eentonig. Met maar één soort muziekje voor elk seizoen, begint het geluid na een tijdje te vervelen. Verder is het nogal raar dat er geen muziek te horen is als het regent, wat weer resulteert in een atmosfeer-loze omgeving. Verder bevat het spel ook geen enkele geluiden uit de omgeving, waardoor de meeste omgevingen niet heel levend aanvoelen.

Conclusie

Story of Seasons: Friends of Mineral Town is een leuk boerderijspel, maar daar blijft het ook bij. Helaas heeft het spel niets unieks waardoor het boven andere boerderijleven-games zou aanraden. Het spel is goed voor nieuwkomers van het genre en speelt het redelijk veilig, maar dit werkt ook in zijn nadeel als een veteraan van het genre het spel speelt. Story of Seasons: Friends of Mineral Town was in mijn ogen dus helaas niet meer dan een ”meh” waard.

Eindcijfer: 5,8