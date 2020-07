[Review] Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

De originele cult classic Deadly Premonition kwam vorig jaar al naar de Switch. Kan het exclusieve Switch-vervolg hieraan tippen?

Het is 2019 en de FBI staat voor een raadsel. Een nieuwe zaak lijkt enorm nauw verbonden met een oude zaak uit 2005. FBI-agenten Aaliyah Davis en Simon Jones hebben Francis York Morgan opgespoord om hun te helpen; Francis is namelijk de agent die de zaak uit 2005 behandelde. Deze zaak heeft hem een enorme angst voor rood gegeven en het heeft allemaal te maken met een rode boom. Gelukkig weten Davis en Jones hem over te halen om te vertellen wat er is gebeurd in Le Carré en wat de rode boom hiermee te maken heeft.

Welkom in Le Carré

Le Carré een typisch idyllisch dorpje in Amerika waar iedereen elkaar kent en waar niemand heel erg van de buitenstaanders is. De sheriff heeft het er makkelijk en dat er opeens een moord is gepleegd, gaat hem dan ook boven zijn pet. Hij neemt de hulp van York dan ook maar wat graag aan wanneer hij het aanbiedt.

Je onderzoek zal zich constant uitbreiden. Zo zul je beginnen met één pad wat je volgt, maar al snel spreidt dit uit naar meerdere cases die allemaal anders zijn, maar onmisbaar zijn om verder te gaan. Zo zul je al snel naar de bowlingbaan moeten, maar ook naar een opslagplaats waar het lijk is gevonden. Het lijkt weinig met elkaar te maken te hebben, maar naarmate je verder komt, zul je steeds meer verbanden leggen tussen alles.

Wat ook leuk gedaan is, is dat je sommige onderdelen alleen tussen bepaalde tijden in het spel kunt voltooien. Zo zijn sommige plekken alleen overdag open of juist ’s nachts.

Natuurlijk is het echter niet alleen onderzoeken, je zult ook genoeg actie krijgen in de vorm van verschillende gevechten waar je redelijk zuinig moet zijn met je kogels, aangezien je echt maar een gelimiteerd aantal hebt. Natuurlijk kun je er altijd meer kopen, maar dit is niet mogelijk in een shootout.

Wanneer je de moordzaak beu bent, kun je niet alleen verschillende zijverhalen volgen, maar ook leuke minigames spelen. Zo kun je oefenen met schieten terwijl je kajakkend over de rivier gaat, een potje bowlen of als een echte skate-pro racen op je vierwieler.

Niet alleen zul je in het verleden spelen, dankzij het verhaal van York heeft agent Davis meer aanwijzingen en kun je met haar nieuwe mensen ondervragen. Dit doe je door middel van bewijs te presenteren en door personen te raken op hun zwakke plekken. Daarnaast zul je nog naar oude getuigenissen moeten kijken en kijken of hier nieuwe informatie uit te halen is.

Slechte framerate, maar toch een geweldige charme

Grafisch is het een uniek spel. Hoewel de framerate soms echt bar slecht is, doet de game toch iets waardoor het niet heel storend is; de grafische stijl zorgt hier namelijk voor. Door de unieke stijl krijg je het gevoel alsof je een 3D-comic aan het spelen bent, waardoor een lagere framerate als een minder groot probleem aanvoelt.

Daarnaast zorgt de humor van de personages ook nog eens voor een extra charme. York zijn gespleten persoonlijkheid en houding, die je niet zou verwachten bij de FBI, zijn hier grote voorbeelden van. Zo rijd je niet rond in een auto, maar zul je je lopend moeten verplaatsen of met… jawel, een skateboard. Wie heeft Tony Hawk Pro Skater nu nog nodig.

Slechte mechanics

Helaas heeft Deadly Premonition een handje van slechte mechanics. Zo wordt er op een gegeven moment uitgelegd hoe je moet ontwijken, maar als je dat per ongeluk weg klikt, is het nergens meer te vinden. Geen enkel menu-onderdeel heeft ook maar iets van uitleg. Daarnaast kun je het spel alleen opslaan op specifieke locaties. Nu vind ik dat persoonlijk niet echt meer bij huidige games passen, maar ook het opslaan zelf heeft iets raars. Nadat je een keer hebt opgeslagen, verdwijnt je save-file naar onderen. Wanneer je dan nog een keer wilt saven, komt als eerste een nieuwe save-file in beeld in plaats van de oude.

Conclusie

Net als zijn voorganger heeft Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise flinke problemen. Verschillende mechanics werken niet fijn en voelen verouderd aan; onder andere het saven is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft de framerate redelijk grote problemen. Toch heeft de game een bepaalde charme die ervoor zorgt dat het spel erg leuk is.

Cijfer: 7.2