Vanaf 15 juli kun je deze drie spellen spelen.

Nintendo heeft via een video nieuwe NES- en SNES-spellen voor Nintendo Switch Online-leden aangekondigd. Het gaat om één NES-spel en twee SNES-spellen. Deze spellen zullen vanaf 15 juli te spelen zijn.

Het enige NES-spel wat nieuw naar de Switch komt is het dertig jaar oude The Immortal. In dit spel speel je als een tovenaar die zijn meester moet redden in een doolhof. Dit doolhof zit echter vol gevaren. Kun jij de zoektocht overleven?

Verder komen er twee spellen naar de SNES. In Natsume Championship Wrestling ga je het gevecht aan in de boksring om natuurlijk de beste te worden. In Donkey Kong Country ga je met Donkey Kong en Diddy Kong op avontuur om verschillende levels uit te spelen. Kun jij erachter komen wie jouw bananen heeft gestolen? Ook heeft Nintendo een video vrijgegeven met geheime informatie over dit spel. Wist jij al dat er een cheat bestaat om met vijftig levens te beginnen?

Je kunt de aankondigingstrailer van de nieuwe spellen en de video met geheime informatie over Donkey Kong Country hieronder bekijken.