[Review] Superliminal

Niets is wat het lijkt.

Superliminal is een first-person puzzel game uitgebracht door Pillow Castle. In het spel is niets wat het lijkt. Je zult namelijk vanuit verschillende perspectieven puzzels moeten oplossen. De game verscheen vorig jaar op Epic Games, vandaag verschijnt het spel op de Nintendo Switch. Ben je benieuwd hoe de Switch-versie uitpakt? Je leest het in deze review.

Dreams

In Superliminal word je zomaar wakker in je droom. Je bent je er nog van bewust dat je een reclame over Somnasculpt hebt gekeken. Somnasculpt is een droomtherapieprogramma gemaakt door Dr. Pierce. In deze dromen zul je af en toe audioberichten van deze dokter horen terwijl je allerlei puzzels oplost. Dit doe je door je perspectief te veranderen. Zo kan je voorwerpen kleiner of groter maken door ze te laten vallen vanuit een andere hoek. Als je bijvoorbeeld schuin omhoog richt, kun je een voorwerp groter maken. Richt je het naar je toe, dan krimpt het voorwerp. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast met een stuk kaas, welke je moet vergroten om zo bij een verhoogde doorgang te komen. Bij een aantal puzzels moet je het perspectief veranderen en uit een goede hoek ernaar kijken. Dan kun je het voorwerp oppakken en gebruiken. Dit is erg leuk gedaan.





In dit 2-3 uur durende spel maak je kennis met allerlei van dit soort puzzels. Het spel weet je voortdurend te boeien; veel puzzels vereisen een nieuwe strategie. Deze strategie moet je echter wel zelf bedenken, het spel geeft namelijk geen hints. Aan de ene kant snap ik dat ze hiervoor hebben gekozen, het gevoel van puzzels oplossen zonder hulp is erg mooi. Aan de andere kant zitten er wel een paar pittige puzzels in de game, waar een kleine hint wel gewaardeerd zou worden. Zonder deze hints en richtingspijlen voelt de game wat vaag aan. Je moet zelf namelijk alles uitvogelen, zo ook waar je heen moet gaan. Dat is gelukkig nog niet zo’n groot probleem, echter zouden een paar pijltjes hier en daar niet verkeerd zijn.

Audiovisueel

Het spel draait duidelijk op een lagere framerate dan de pc-versie. Dit zorgt ervoor dat de besturing soms ook wat onnauwkeurig aanvoelt; je loopt namelijk met de linker joystick, terwijl je met de rechter joystick de camera bestuurt. Het spel draait om het experimenteren met de werkelijkheid, waardoor je dan ook dingen zult verkleinen. Met de lagere framerate en de camerabesturing, wordt het oppakken van kleine voorwerpen wel lastig. De game ziet er wel goed uit en weet een goede balans te vinden tussen gedetailleerd en minimalistisch eruitzien. De muziek past op de achtergrond, maar is niet spectaculair.

Conclusie

Superliminal is een puzzelgame waarin je alles zelf moet uitvogelen. Het spel heeft wel een verhaal dat bestaat uit opgenomen gesprekken. De puzzels weten je te boeien, echter moet je zelf een oplossing bedenken. Dat is af en toe vervelend en leidt tot onnodige frustratie. De besturing is ook niet even prettig, vooral met het oppakken van minuscule voorwerpen is het een gedoe. Al met al is Superliminal wel origineel en weet het de puzzelfan voor een paar uur zoet te houden.

Eindcijfer: 7,0