Pokémon Unite is groter dan je denkt

Niet iedereen was even blij met Pokémon Unite. Wat moet Pokémon nou met een MOBA? Dit is waarschijnlijk meer dan dat iedereen denkt.

Vorige week kondigde The Pokémon Company aan dat ze aan nog een groot project werken en dat deze een week later onthuld zou worden. Tijdens de Pokémon Presents afgelopen woensdag was het dan zo ver en werd de wereld geïntroduceerd tot Pokémon Unite. Unite is een MOBA-spel welke niet alleen op de Switch, maar ook op smartphones zal verschijnen en dat is een kernelement van de relevantie van het spel.

Franchisebekendheid

Nintendo is de laatste jaren enorm bezig om hun franchises beter bekend te maken bij het grote gedeelte van de mensheid. Door middel van smartphone apps, pretparken, films en overige samenwerkingen breidt Nintendo enorm uit in hun mogelijkheden om het publiek te bereiken. The Pokémon Company doet exact hetzelfde.

De laatste jaren zijn er flink wat Pokémon producten uitgekomen die een laagdrempelige toegang bieden tot de wereld van Pokémon. Zo hebben we sinds vorige week Pokémon Smile, is Pokémon Sleep aangekondigd en heeft Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee voor nieuwe spelers op consoles gezorgd. De bekendste en grootste invloed is echter Pokémon Go.

Bijna iedereen heeft wel een smartphone en dus is de potentiële install base enorm. Zo heeft het in 2019 de één miljard downloads behaald en stijgen de inkomsten nog steeds. Hoewel het niet meer opvalt dat veel mensen het spelen, blijft Pokémon Go een enorme geldkoe. Het trekt nog steeds een grote groep mensen naar de franchise die andere spellen niet boeiend vonden. Een MOBA is een logische vervolgstap.

De wereld van MOBA

Je hebt vast wel gehoord van andere spellen in dit genre. Wanneer je actief games speelt vliegen de namen DOTA, League of Legends, Heroes of the Storm en mogelijk Arena of Valor vaak genoeg om je oren. Deze games behoren al jaren tot de meest populaire spellen die er zijn. Zo is League of Legends vrijwel constant de meest gestreamde Twitch game, zijn er toernooien met een enorme prijzenpot en genereert het een enorme omzet.

De eerste drie spellen die ik noemde zijn pc-spellen en lijken daardoor wat minder relevant. Daarom heb ik ook Arena of Valor genoemd in de vorige alinea. Arena of Valor is mogelijk voor de meesten die dit lezen de meest onbekende titel. Dat is waarschijnlijk omdat Arena of Valor vooral gespeeld wordt op de smartphone en daarnaast is de titel relatief klein in het westen. Toch heeft het spel zo’n 13 miljoen dagelijkse actieve spelers. Deze zitten echter voornamelijk in Azië en het grootste deel hiervan zit in China, waar het spel Honor of Kings heet. Het is door de spelers in Azië verreweg de grootste MOBA en genereert bakken met geld voor de ontwikkelaar.

Fun fact: Pokémon Unite zal gemaakt en ondersteunt worden door de ontwikkelaars van Arena of Valor (Tencent en TiMi Studios)

De potentie

Dan tot slot: de potentie die in Pokémon Unite zit is dus enorm. Niet alleen heeft Pokémon een grote bestaande fanbase waarvan er genoeg fans zijn die dit spel gaan proberen, maar het kan ook het moment zijn dat Pokémon doorbreekt in bepaalde landen in Azië, en dan voornamelijk China, doordat er genoeg gamers zijn binnen het MOBA-genre.

China heeft tot nu toe niet echt kennis gemaakt met Pokémon, zo is alleen Pokémon Quest daar beschikbaar. Deze smartphone game is echter niet de beste introductie tot de franchise, dus er moet iets anders komen. Daar is de samenwerking met Tencent voor. Tencent heeft een hand in veel grote gamebedrijven en is een grootmacht in China. Tel daar bovenop dat bijna alle Chinezen een smartphone hebben en het is bijna succes gegarandeerd. Pokémon Unite heeft een grote kans om niet alleen veel spelers naar Pokémon te trekken, maar ook flink wat geld binnen te harken.

Nee, Pokémon Unite is zeker niet voor iedereen. Persoonlijk had ik ook liever een nieuwe Stadium, Ranger, remake of een andere fan favoriet gezien. Dat haalt echter niet weg dat MOBA’s enorm populair zijn en het goed werkt in een land waar Pokémon nog enorm kan groeien. Daarnaast heeft de titel ook in andere gebieden zeker potentie. De negatieve reacties op de aankondigingsvideo zijn sprekend. De huidige fans zijn er grotendeels niet blij mee. Dit kan komen doordat ze hoopten op iets anders of doordat ze oprecht niets met zulke spellen hebben. Maar voor deze groep is het spel ook niet bedoeld. Net als dat Let’s Go, Smile en Go niet voor iedereen is weggelegd. Dat haalt echter niet weg dat het een groot project is met mogelijk een enorme toekomst.