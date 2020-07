[Review] Mr. Driller: Drill Land

Een geschenk uit de hemel voor puzzelfans

De geschiedenis van Mr. Driller: Drill Land is er een die het waard is om bij stil te staan. De game verscheen oorspronkelijk op de Nintendo GameCube, maar kreeg nooit een Europese release. En dat tot frustratie van veel gamers, Mr. Driller: Drill Land bleek namelijk een pareltje te zijn. Nu, bijna twintig jaar later, kunnen Nintendo-fans alsnog aan de slag met de game. Mr. Driller: Drill Land is nu namelijk eindelijk verkrijgbaar in Europa en ik kan je nu alvast verklappen dat ik daar heel blij van ben geworden!

1999: De wereld maakt kennis met Mr. Driller

In 1999 verscheen er een compleet nieuw puzzelspel waar ik per toeval kennis mee maakte op mijn Dreamcast. Wat er op het eerste gezicht uitzag als een simpel puzzelspelletje, bleek enorm leuk en verslavend te zijn. Veel gamers vinden Mr. Driller dan ook behoren tot de beste puzzelgames die er zijn. Na de release van verschillende titels in de serie werd het na 2009 ineens stil, tot dat Mr. Driller: Drill Land voor de Switch werd aangekondigd welke nu voor een zeer vriendelijke prijs voor westerse gamers te beleven is.

Het ziet er niet alleen vrolijk uit, zo klinkt het ook!

Eenvoud is de kracht

In de basis klinkt de gameplay misschien wat eenvoudig, het is werkelijk een genot om te spelen en ook nog een super verslavend. Om de variatie erin te houden zijn er 5 verschillende game modi, die zichzelf attracties noemen. Het verhaal draait er dan ook om dat jij bent uitgenodigd in een amusementspark met het doel de verschillende attracties uit te spelen. Elke ‘attractie’ kent net een ander soort gameplay, maar blijft ook trouw aan de klassieke gameplay. Waar je bij de ene attractie de bekende Mr. Driller gameplay speelt onder het genot van veel te verslavende Japanse muziek, moet je in een andere attractie juist een bepaald aantal gouden stenen vinden om het level te behalen. Het hoogtepunt is de attractie Hole of Daruga. In feite biedt deze meerdere platform-actie levels waarbij je in dungeons vijanden verslaat en een sleutel moet zoeken om het zo op te nemen tegen een eindbaas. Puzzelen en actie-platform gameplay zie je zelden zo goed gecombineerd.

De horror-attractie laat je vijanden verslaan

Heb je alle attracties uitgespeeld? Dan verschijnt er een eindbaas, en wanneer je die verslaat gaat elk volgende level van de attracties open. Mr. Driller houdt je met meerdere levels per attractie wel even zoet, des te meer omdat de gameplay nog best pittig kan zijn. Nieuw is wel de casual mode, die de game toegankelijker maakt door meer vergevingsgezind te zijn. Daarnaast kun je de game samen spelen, maar een online mode ontbreekt helaas wel.

Audiovisueel

Mr. Driller: Drill Land is geen game die op grafisch gebied écht indruk kan maken, maar in hoeverre een puzzelgame er goed uit kan zien, slaagt het hier zeker in. De game verscheen oorspronkelijk op de GameCube en oogt op de Switch aanzienlijk scherper. De tussenfilmpjes ogen daarnaast onwijs vrolijk en de personages zijn mooi getekend. Ook bevatten de personages leuke details in gezichtsuitdrukkingen. Mede door de veel te vrolijk Japanse muziek en heerlijke voice-acting, inclusief vrolijke tussenfilmpjes, weet Mr. Driller daarom enorm te overtuigen. De soundtrack en muziek tijdens het spelen zijn daarnaast zo vrolijk, dat de liedjes in je hoofd blijven zitten. Elk personage heeft tijdens de tussenfilmpjes voice-acting die, ondanks dat je er geen bal van verstaat, heerlijk klinkt. De combinatie van mega verslavende gameplay en de aanstekelijke Japanse muziek, vormen samen écht een uniek geheel.

Zeg nu zelf, dit oogt toch schattig?

Conclusie

Het is maar goed dat Mr. Driller: Drill Land eindelijk naar Europa is gekomen. Deze puzzelgame is zo ontzettend goed, dat het eeuwig zonde zou zijn als we daar hier niet van konden genieten. Verwacht simpele doch mega verslavende gameplay met voldoende diversiteit én complexiteit. Tel daarbij de heerlijke Japanse muziek bij op, en je hebt een perfecte combinatie. Eigenlijk is alleen het ontbreken van een online mode wat mij betreft een minpunt. Elke puzzel-fan moet Mr. Driller: Drill Land wat mij betreft een kans geven, zeker omdat je ‘m voor nog geen 20 euro in huis haalt.

Eindcijfer: 9,0