[Release Radar] Uitgelichte releases week 28

Bekijk hier de spellen die maandag 6 tot en met zondag 12 juli zullen uitkomen

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Catherine: Full Body

Verschijnt op: 7 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Catherine: Full Body is een actie puzzelgame waarin je als Vincent allerlei situaties meemaakt. Ondanks zijn relatie van vijf jaar met zijn vriendin is hij ontrouw geworden, maar er zijn meer vrouwen in het spel. Ook krijg je nachtmerries, wat het allemaal nog ingewikkelder maakt. Welke keuzes maak jij?

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Verschijnt op: 10 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

In Mineraaldorp begint jouw leven als boer, waar je jouw groenten oogst, herinneringen ophaalt en liefde vindt. Ook is het mogelijk om te vissen, zwemmen en gamen. Kortom: een rustig spel waarin je alle factoren van het boerenleven op jouw eigen tempo kan ontdekken.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Verschijnt op: 10 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Als agent los je politie zaken op en kom je er achter dat dit rustige dorpje Le Carré een duistere kant heeft, ga terug in de tijd om opnieuw in een onopgeloste moordzaak te duiken. Het spel is zowel een proloog als een gevolg, doordat je door de tijd reist. Als bonus is het mogelijk om een skateboard te gebruiken als vervoersmiddel.