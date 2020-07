[Review] Catherine: Full Body

Een puzzelgame met een erotisch tintje.

Catherine: Full Body is een remake van het spel Catherine welke in 2011 verscheen. Vorig jaar verscheen deze remake op de PlayStation 4 en nu maakt de game de overstap naar de Nintendo Switch. In het spel speel je als Vincent, een 32-jarige man, die een relatie heeft met Katherine. Al snel gaat hij vreemd met een andere vrouw genaamd Catherine en komt hij voor een duivels dilemma te staan. En dan heb je ook nog het nieuwe, schattige meisje Rin. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Lees dan onder het genot van een biertje uit bar Stray Sheep deze review.

Wie kies je?

Als eerste wil ik meegeven dat dit overduidelijk een 18+-game is. De thema’s die in het spel worden behandeld zijn zwaar en niet bedoeld voor de jonge ogen en oren. Zoals ik al zei kruip je in de huid van Vincent, een man die een relatie heeft met Katherine. Na een avond goed zuipen met zijn vrienden in de bar Stray Sheep, komt hij een meisje tegen waarmee hij aan de praat komt. De volgende dag wordt hij wakker in zijn bed, maar ligt het meisje, genaamd Catherine, naast hem. Vincent weet helemaal niks meer van de vorige avond. Het is aan jou om te beslissen hoe je hiermee omgaat. Tegelijkertijd krijgt hij een nieuw, schattig buurmeisje genaamd Rin, kort voor Qatherine. Zij is een nieuwe toevoeging in de Full Body-editie. Hiermee worden de keuzes nog lastiger voor Vincent: Katherine, Catherine of Qatherine.

Rin

Catherine

Katherine

Edge

Zo’n keuze is erg verwarrend en lastig. Vooral als je nachtmerries hebt, waar je de volgende dag ook niks meer van weet. In deze nachtmerries speel je puzzels die bestaan uit het beklimmen van een toren. Deze toren bestaat uit allerlei blokken die je kunt duwen en trekken. Je kunt gebruik maken van deze blokken op de voorwaarde dat ze op een ander blok staan, of schuin de rand raken. Als je een fout maakt, kun je gelukkig drie stappen terug. Je kan dit aantal vergroten door kussens op te pakken die verspreid liggen in het level. Het doel is om de top te bereiken, maar let op: de onderste rij blokken valt langzamerhand weg. Het is dus een race tegen de klok. Om zo’n puzzel op te lossen, moet je gebruik maken van een aantal technieken. Deze technieken leer je van andere schapen die gevangen zijn in dezelfde nachtmerrie.

Puzzelen terwijl je leven er van afhangt!

Er zijn namelijk meer mannen die last hebben van dezelfde nachtmerrie. Iedereen ziet zichzelf als mens, maar de rest als schaap. Mocht je een level hebben gehaald, dan zul je op een rustruimte uitkomen waar je met andere schapen kan praten. Sommige zullen je hints geven, maar er is ook bijvoorbeeld iemand waar je voorwerpen kan kopen. In de puzzels kun je namelijk voorwerpen vinden en gebruiken. Zo heb je een energiedrankje waarmee je de lengte van 2 blokken kan klimmen, maar ook een boek waarmee je andere schapen van de stage kan elimineren. In het spel heb je verschillende type blokken. Je hebt bijvoorbeeld normale blokken, maar ook ijsblokken waar je op doorglijdt. Of wat dacht je van spijkerblokken, waar je niet te lang op moet staan, anders ga je af. In de Full Body-editie biedt Atlus een nieuwe speelstijl aan: Remix. Normaal gesproken zul je de blokken één voor één moet duwen of trekken, maar in de remix modus zijn er vormen die bestaand uit meerdere blokken. Extra puzzelgenot dus!

Aangezien het personage Rin compleet nieuw is in Catherine: Full Body, zijn er ook nieuwe eindes. Rin’s route kent drie eindes en er zijn ook een nieuwe einde toegevoegd aan zowel Catherine als Katherine’s route. In totaal bevat de game dus dertien verschillende uitkomsten.

Stray Sheep!

Naast de nachtmerriepuzzels bestaat de game ook uit sociale aspecten. Je krijgt veel cutscenes te zien die het verhaal vertellen, maar je kan ook in de avond Stray Sheep verkennen. Je kunt genieten van een lekker drankje of bijvoorbeeld het arcade-spel ‘Super Rapunzel’ spelen, wat een simpele versie is van de echte puzzels. Of wat dacht je van aan de bar zitten en bemoeien met gesprekken van anderen. Regelmatig zal Vincent berichtjes krijgen, die kunnen bestaan uit een tekst met foto. Pikante foto’s zijn van de partij, dus mocht je in het openbaar zijn, dan sluit Vincent snel zijn telefoon. Bij de jukebox is er een ruime selectie aan liedjes, inclusief een aantal van Persona.

Met de Horn-Rimmed Glasses op zie je mensen in hun ondergoed.

We are the Phantom Thieves

De Switch-editie van Catherine: Full Body bevat alle DLC die eerder verscheen op de PS4. Zo heb je ook de Persona 5-DLC, waar je als Joker kan spelen in een aantal sidemodes. In de Babel-modus verken je extra moeilijke uitdagingen en indien je Joker hebt gekozen als speelbaar personage, krijg je een aantal vette bonussen. Zo speelt het liedje ‘Life Will Change’ op de achtergrond en krijg je tijdens het spelen commentaar van de andere Phantom Thieves-leden. Een geweldige toevoeging voor Persona 5-fans.

Live commentaar van The Phantom Thieves!

Ook krijg je toegang tot de Horn-Rimmed Glasses, hiermee zul je de meeste personages zien in hun ondergoed. Daarnaast kun je ook kiezen uit een grote selectie Japanse stemmen voor Katherine, met elk hun eigen persoonlijkheid. De Nintendo Switch-versie biedt daar nog drie nieuwe stemmen bij; er zijn in totaal veertien verschillende Japanse stemmen voor Katherine.

Audiovisueel

Catherine: Full Body ziet er fantastisch uit op de Nintendo Switch. De game oogt prachtig op de televisie en ook in handheld-mode. Ook de geanimeerde cutscenes zijn vol kleur en zien er prachtig uit. De framerate is stabiel; ik heb geen last gehad van framedips. De muziek is ook een genot om naar te luisteren. De game bevat liedjes van de originele Catherine, evenals nieuwe deuntjes gemaakt voor de Full Body-editie. Daarnaast zijn er ook nog een aantal liedjes uit de Persona-games, welke je in de bar als achtergrondmuziek kan spelen.

Conclusie

Catherine: Full Body is de definitieve editie van de cult-hit Catherine. Je speelt als Vincent die een keuze moet maken uit drie vrouwen. De puzzels kunnen in het begin nog wel even lastig zijn, maar zodra je nieuwe technieken leert, wordt het steeds makkelijker. De puzzels blijven leuk, want er worden steeds blokken met speciale eigenschappen geïntroduceerd. De game heeft ook een grote replayvalue, gezien er genoeg eindes zijn. De nieuwe eindes in combinatie met het nieuwe personage Rin bieden genoeg content om als Catherine-veteraan deze game aan te schaffen. Ook voor nieuwe spelers is Catherine: Full Body zeker een aanrader!

Eindcijfer: 8,5