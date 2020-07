Nieuwe Animal Crossing update is live!

Pak je snorkel, doe je zwemkleding aan en neem een verfrissende duik in de zee!

Pak je snorkel, doe je zwemkleding aan en neem een verfrissende duik in de zee! De zomer update van Animal Crossing: New Horizons is namelijk nu live! In deze update kun je dus zwemmen in de zee, en zo verschillende dingen verzamelen. Een van deze dingen zijn zeediertjes! Deze kun je ook doneren aan het museum, waar je ze voor altijd kan bewonderen.

Ook zijn er nieuwe items beschikbaar die je met Nook Miles kan kopen en in de Nook Shop zijn nieuwe seasonal items te koop. Als kers op de taart is er ook een nieuw karakter te vinden in de zee, namelijk Pascal. Hij geeft je DIY recepten in ruil voor verschillende zee-items. Gulliver is nu op het strand te vinden in een piratenpak, schip ahoy!