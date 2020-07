[Review] Journey to the Savage Planet

Verken planeet ARY-26 en verzamel de middelen om jouw Javelinschip te redden.

Je bent een werknemer bij Kindred Aerospace, het vierde beste interstellaire ruimteverkenningsbedrijf van de wereld. Na een reis in de ruimte land je met jouw Javelinschip op planeet ARY-26. Jouw schip is echter kapot, je kan dus niet terugkeren naar huis. Het is jouw taak om de flora en fauna te scannen om te kijken of er leven mogelijk is op deze onbekende planeet. Daarnaast moet je natuurlijk ook de middelen verzamelen om het Javelinschip weer te repareren. Jouw reis op deze nieuwe planeet begint hier!

Een mysterieuze toren

Zodra jouw avontuur begint, loop je eerst in jouw ruimteschip. Hier zie je onder andere een tv hangen, waarop lachwekkende, maar duistere reclames verschijnen. Ook is er een 3D-printer aanwezig, waarmee je allerlei handige dingen kunt maken om jouw uitrusting te verbeteren. Zodra je naar buiten gaat, krijg je gelijk de missie om grondstoffen te verzamelen om hiermee jouw Nomadpistool te maken, je bent namelijk met lege handen aangekomen. De benodigde koolstof en silicium kun je verzamelen in de grot tegenover het schip. Zodra je het pistool hebt gemaakt bij de 3D-printer, kun je jouw verkenningstocht vervolgen door de grot.

Eenmaal uit de grot kun je pas echt de planeet ontdekken. Het eerste wat opvalt als je uit deze grot bent, is een gigantische toren. Alleen de vraag is: wat is deze toren? Het verhaal wordt verder om deze toren heen gebouwd en je krijgt dan ook allerlei missies die ervoor zorgen dat je uiteindelijk bij deze toren uitkomt. Door deze missies zorg je ervoor dat je de juiste uitrusting maakt, dat je verschillende puzzels oplost en dat je allerlei parcours aflegt, met bijvoorbeeld jouw grapple tether, om zo verder te komen.

De flora en fauna

Tijdens jouw avontuur op planeet ARY-26, is één van jouw hoofddoelen om jouw Kindex te vullen om te kijken of er leven mogelijk is op deze planeet. Dit doe je door alle flora en fauna op de planeet te scannen. Daarnaast kun je deze flora en fauna voor van alles gebruiken. Zo kun je bommen en gifbommen uit planten halen, waarmee je bijvoorbeeld dingen kunt opblazen.

Daarnaast lopen er genoeg beestjes rond. Dit kunnen schattige beestjes zijn, zoals de Pufferbirds, of het kunnen daadwerkelijke vijanden zijn. Deze schattige beestjes kun je op meerdere manieren misbrui-, eh.., gebruiken. Je kunt namelijk Grob, voedsel in een blikje, naar ze gooien. Als de Pufferbirds dit eten, poepen ze koolstof uit. Regelmatig kom je alleen een Meat Vortex tegen. Dit zijn heel hongerige planten en ze verlangen naar vlees. Als je het Grob naar deze planten gooit, komen de Pufferbirds erop af; deze worden gelijk verslonden. Vervelend voor deze schattige vogeltjes, maar jij kunt in ieder geval verder!

Daarnaast heb je nog de vijanden. Dit kunnen kleine, vliegende inktvissen (Jellywafts) zijn die inkt op je schieten, maar het kunnen ook reusachtige monsters zijn, zoals een Cragclaw. De Cragclaw valt in de categorie miniboss; je komt ze af en toe tegen en ze zijn een stuk sterker dan de kleinere vijanden. Voor deze gigantische gevaartes geldt dan ook dat je eerst hun tactiek moet afkijken, maar daarna weet je snel hoe je ze kunt verslaan.

Audiovisueel

Zodra je jouw ruimteschip uitgaat, zie je gelijk hoe schitterend de wereld is. Het spel is heel kleurrijk en alles in jouw omgeving ziet er schitterend uit. Alles wat iets verder weg van jou is, is helaas iets minder spetterend. Je kunt duidelijk zien dat de Switch het moeilijk heeft; de gestreefde 30fps wordt namelijk niet altijd gehaald en ook de animaties van wezens die in de verte lopen zijn niet heel soepel. Je ziet duidelijk dat alle poten schokkerig en allemaal tegelijkertijd bewegen. Het is echter wel leuk gedaan dat de geanimeerde wereld regelmatig wordt afgewisseld met echte video’s. Deze video’s komen tevoorschijn als reclames in het Javelinschip en geven bijvoorbeeld weer hoe je op ARY-26 bent gekomen.

De muziek van het spel zit wel goed in elkaar. Over het algemeen hoor je een rustig achtergronddeuntje, maar je hoort wel regelmatig geluiden van beesten omdat de wereld hier vol mee zit. Daarnaast verandert het achtergronddeuntje naar een meer intenser muziekje als je bijvoorbeeld wordt achtervolgt door enge gevaartes.

Conclusie

Journey to the Savage Planet is een game die goed in elkaar zit. Er valt genoeg in te doen en er gaat pittig wat tijd in zitten als je alles wilt ontdekken. Alhoewel de wereld kleurrijk is en alles in de omgeving van jouw personage er schitterend uitziet, is het wel een minpunt dat alles in de verte redelijk onscherp is en dat de animaties hier niet heel soepel lopen. Mocht je hier, net als ik, doorheen kunnen kijken en ben je opzoek naar een vermakelijk, buitenaards spel? Dan zit je met Journey to the Savage Planet zeker goed!

Eindcijfer: 7,8