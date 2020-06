Ontwikkelaar over de vraag waarom Paper Mario-games niet meer leunen op oude systemen

Paper Mario-games hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderingen ondergaan. Hoewel de eerste twee games in de serie qua structuur veel van elkaar weg hadden, gooide Super Paper Mario op de Wii de formule helemaal om door platformelementen toe te voegen. Vervolgens heeft de serie volgens veel fans zijn dieptepunt bereikt met Paper Mario: Sticker Star, wat volgens velen een flinterdun verhaal had en een eentonig gevechtssysteem.

Over een paar weken verschijnt de zesde titel in de serie, Paper Mario: The Origami King. In een interview met Game Informer is aan producer Kensuke Tanaba gevraagd waarom de ontwikkelaars de structuur van de games steeds veranderen en niet vasthouden aan de vertrouwde systemen:

“Bij het voortzetten van een gameserie is het erg makkelijk om de basis van een bestaand spelsysteem over te dragen in plaats van nieuwe systemen te bouwen voor elke nieuwe aflevering. Maar zo creëer je geen nieuwe ervaringen of onverwachte verrassingen. Als gameontwerper wil ik onze fans nieuwe ervaringen en verrassingen bieden, dus ik daag mezelf altijd uit om iets nieuws te creëren. Natuurlijk zal ik in een volgende game soms hetzelfde systeem gebruiken om dat systeem verder te ontwikkelen, totdat ik voel dat het zijn volledige potentieel heeft bereikt. Maar mijn doel is om zoveel mogelijk nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

(…)

“We hebben nooit overwogen of we al dan niet een party-gebaseerd systeem zouden moeten implementeren zoals sommige andere games. Terwijl we aan Paper Mario: The Origami King werkten, besloten we dat we meer gedenkwaardige momenten konden creëren als Olivia en de andere personages onderweg met Mario samenwerken. Met andere woorden, we bepalen eerst welke elementen nodig zijn in een game en bedenken vervolgens hoe we deze moeten implementeren en programmeren. Bobby, de Bob-omb, was het eerste personage dat we besloten op te nemen, en van daaruit kozen we de personages die het beste zouden passen bij de evenementen in elke fase van het spel. Bowser Jr. was een uitzondering. De director, de heer Masahiko Nagaya, wilde persoonlijk erg graag een verhaallijn in de game opnemen waarin een zoon zijn vader moet redden, dus in dit geval hebben we besloten het personage op te nemen voordat we precies besloten wat we hem zouden laten doen.”

Kensuke Tanaba, producer Paper Mario: The Origami King