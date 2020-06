Nieuwe details Crysis Remastered gelekt

Onder andere de gameplay trailer is alvast te bekijken.

Eerder werd al bekend dat Crysis in een geremasterde versie zou uitkomen. Dit was eerst via een lek naar buiten gebracht en werd later bevestigd. De laatste dagen duiken er echter steeds nieuwe lekken op.

Crysis Remastered is al in de Microsoft Store opgedoken. Op deze pagina staat aangegeven dat Crysis Remastered in ieder geval voor de Xbox One-serie op 23 juli uit zal komen. Daarnaast zijn er al enkele screenshots verschenen. Ook staat de trailer al online in de Microsoft Store, terwijl deze eigenlijk morgen pas zou moeten verschijnen. Natuurlijk zijn deze beelden voor de Xbox One-serie, dus het kan er allemaal iets anders uit gaan zien op de Switch. Echter geeft dit wel alvast een goede impressie.