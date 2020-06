Max Raid Battle-glitch opgelost in Pokémon Sword & Shield

Vreemde voorwerpen zorgen voor crashes.

Pokémon Sword & Shield hebben sinds gister last gehad van een vervelende nieuwe glitch. Als spelers deelnamen in een Max Raid Battle, werden ze na afloop beloond met een bijzonder voorwerp. Het bijzondere aan dit voorwerp is dat het op dit moment nog niet bestaat in de codering van de games. Dit resulteerde in een game crash, waardoor spelers Pokémon Sword of Shield weer opnieuw moesten opstarten. Het voorval vond alleen plaats tijdens gevechten met Steel- en Rock-type Pokémon, die op dit moment in de spotlights staan.

Gelukkig is de situatie snel aangepakt. Met een serverupdate zijn de voorwerpen die je na een gevecht ontvangt veranderd in Armorite Ore, een voorwerp dat is geïntroduceerd in de Ilse of Armor-DLC. Het speciale evenement met Steel- en Rock-type Pokémon loopt tot en met 31 juli.

Serebii Update: The Max Raid Battle Event has been updated once again to fix the bugs that hit it and has updated the item drop for event dens, adding Armorite Ore. We have full details @ https://t.co/d9iNH2jC8c — Serebii.net (@SerebiiNet) June 30, 2020