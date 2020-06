[Release Radar] Uitgelichte releases week 27

Bekijk hier de uitgelichte games van 29 tot en met 5 juli

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Verschijnt op: 30 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

De hoofdpersonage in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel is Rean Schwarzer, die er achter komt dat zijn thuisland in gevaar is door een duister complot. Om dit tegen te kunnen gaan gaat hij een team aan helden trainen. Dit doet hij op een nieuwe campus, waar ze klaargestoomd worden voor het verslaan van het kwaad.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Verschijnt op: 2 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

The Wanderer: Frankenstein’s Creature is een puzzelspel waarin je wordt meegesleurd door de prachtige grafische vormgeving. Als de ‘Creature’ heb je geen herinneringen en moet je dus een hoop ontdekken. Jouw keuzes bepalen het einde van het spel, kies voorzichtig!