Meer details over Paper Mario: The Origami King

De officiële website van Nintendo heeft wat nieuwe informatie toegevoegd aan de Paper Mario: The Origami King pagina. Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe informatie, deze informatie gaat over verschillende karakters, locaties en meer.

Karakters

Mario

De held van het verhaal

Luigi

Mario’s kleine broer is in dit verhaal verdwenen!

Olivia

Een belangrijke origami bondgenoot

Toads

Red hun van gevaar om Toad Town weer te herstellen en Mario te helpen tijdens gevechten.

Bowser

Soms hebben zelfs de slechteriken vrienden nodig

Bob-omb

Een Bomb-omb die al zijn herinneringen is verloren. Vergezeld Mario tijdens zijn reis door het origami landschap. Ziet Mario stiekem als een grote broer.

Professor Toad

Een slimme Toad die graag de mysteries die om hem heen plaatsvinden oplost. Hij onderzoekt momenteel de mysterieuze ”Ancients” en wilt graag het grote mysterie van deze groep mensen oplossen.

Kamek

Een legendarische magiër en vertrouwde adviseur van Bowser. Voor een of andere reden houdt hij ook enorm van schoonmaken.

Bowser Jr.

Een piloot die veel ervaring heeft met zijn Koopa Clown Car, hiernaast is hij Bowser zijn opstandige zoon.

Captain T. Ode

Heeft de ”Sea Chart” in zijn bezit. Naast dit bestaat er ook een gerucht dat hij een grote duikboot bezit.

Locations

Toad Town

Toad Town is bezig met het vieren van het origami festival. Helaas is dit momenteel niet het geval omdat er geen enkele Toad aanwezig is. Ik vraag me af waar ze allemaal zijn gebleven?

Whispering Woods

Een bergachtige gebied buiten Toad Town. Bezoekers geven aan dat er rare gebeurtenissen plaatsvinden zoals gefluister als ze alleen zijn. Naast dit raken er ook mensen verdwaald op de eindeloze bospaden.

Shangri-Spa

De hoofdattractie van deze regio wacht op je in de diepte. Hak je een weg door de jungle die vol met planten staat en… wacht, hoorde jij ook wat?

The Great Sea

Verschillende eilanden bevinden zich op de Great Sea. Vind een stukje land om je boot te parkeren en trek erop uit!

Scorching Sandpaper Desert

Een mysterieuze woestijn die overkoepeld is door duisternis. Wat is de zwarte cirkel die in de lucht zweeft? Spring in de Boot Car en rijd naar het einde van het gele pad!

Shogun Studios

Een groot attractie park met als middel punt een kasteel waar je u tegen zegt. Naast het kasteel zijn er ook nog genoeg andere leuke attracties te vinden.

Autumn Mountain

In dit bergachtig wonderland vindt je bergen van herfstachtige blaadjes en waaiende velden van goudachtig gras.

Bosses

Overzicht

De imponerende Legion of Stationery staat op het einde van elk hoofd pad op je te wachten. Ze zijn sterk maar gelukkig hebben ze allemaal een zwakte, kun jij deze punten vinden?

Rubber Band

Een grote, springerige pestkop die je vaardigheden op de proef stelt.

Colored Pencils

Deze 12-kleurige baas is nog best scherp ook.

Tape

Val niet in zijn plakkerige handen!

Beat the Heat

Kun jij deze vurige vijand verslaan en zijn krachten overnemen?

