[Prijsvraag] Win 3x €15 eShop tegoed

Nu de zomer eraan komt is wat extra eShop tegoed natuurlijk wel zo lekker!

De zomer staat voor de deur en de kans dat je dit jaar misschien wel thuis blijft lijkt groter dan voorheen. Maar of je nu thuis blijft of toch ergens heen gaat met je Switch, wat extra eShop tegoed is natuurlijk altijd mooi meegenomen. In samenwerking met onze goede partner Startselect mogen we maar liefst 3 keer eShop tegoed van €15 verloten!

Wat moet je doen om kans te maken? Geef onder dit bericht antwoord op de volgende vraag: “Voor welk spel zou jij het eShop tegoed gebruiken om de zomer mee door te komen?”

Meedoen kan tot en met 2 juli. Een antwoord kan niet ‘goed’ of ‘fout zijn’. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.