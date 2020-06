Spiritboardgevecht-set 3 beschikbaar voor Super Smash Bros. Ultimate

Deze set bevat verschillende voorwerpen en is gratis voor Nintendo Switch Online-leden!

Super Smash Bros. Ultimate is een spel dat goed wordt onderhouden, zo heeft het al veel gratis updates gehad. Ook zijn er twee Fighters Passes te koop. Van het eerste pakket zijn alle 5 de vechters al beschikbaar, van de tweede Fighters Pass is de eerste vechter afgelopen maandag aangekondigd en moeten de overige 5 vechters nog worden onthuld. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe spiritboardgevecht-setten uitgebracht, waarvan vandaag alweer de derde set beschikbaar is gekomen.

Spiritboardgevecht-set 3 is het derde DLC-pakket dat gratis gedownload kan worden door Nintendo Switch Online-leden. Dit pakket is ideaal om te gebruiken in de Spirit Mode en bevat vijf verschillende voorwerpen:

10x Alleen hoofdspirits

10x Alleen hulpspirits

5x Revanche

10x Schildremmer

10x Schildopener