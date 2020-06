Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered trailer onthult gratis demo

Een gratis demo voor Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition is vanaf 28 augustus te downloaden!

In de laatste trailer van Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition krijgen we informatie over een lite versie! Deze versie komt 28 augustus uit en is een kleinere versie van de volle game. Ook is deze lite versie gratis te downloaden!

In deze versie van het spel kun je door drie dungeons spelen, ook kan dit online met je vrienden! In het volledige spel heb je dertien dungeons, maar als een van je vrienden speelt die het volledige spel heeft, kun jij ook door alle dungeons spelen! Diegene met het volledige spel moet dan natuurlijk wel het spel hosten. Ook is het mogelijk om save data over en weer te zetten.

Bekijk hieronder de trailer voor de Remastered Edition!