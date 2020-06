[Preview] Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Is dit boerderij spel je geld waard?

Story of Seasons: Friends of Mineral Town is een remake van Harvest Moon: Friends of Mineral Town op de Gameboy Advance. In het spel heb je de mogelijkheid om zowel als een vrouw als man te spelen met elk hun eigen variaties. De remake ziet een gewenste verandering ten opzichte van het origineel, je kunt nu met hetzelfde geslacht de liefdesboot induiken. Verder past de remake nog wat veranderingen toe, het spel maakt gebruik van een chibi-achtige stijl waarbij alle personages boven proportioneel grote hoofden hebben.

Naast deze stijl hebben alle aspecten van het spel een 3D-make-over gekregen waarbij er een redelijk simplistisch, maar schattige atmosfeer heerst. Heeft deze remake de potentie om de Story of Seasons-titels een nieuw leven in te blazen op de Nintendo Switch? Je leest het in mijn preview!

Er was eens een boer…

Het verhaal van het spel komt je misschien wel bekend voor als je een fan bent van deze boerderij-achtige spellen. Je bent een nieuwe inwoner die intrekt op een verlaten boerderij in een stadje genaamd ”Mineral Town”. Het is aan jou de taak om de boerderij op te knappen, uit te breiden en er een eigen leventje op te bouwen. De verantwoordelijkheid van hoe je dit doet, ligt volledig bij jezelf.

Het spel kan in het begin redelijk overweldigend aanvoelen voor iemand die dit soort games niet gewend is. Je hebt tenslotte veel zaken waarmee je rekening moet houden. Denk hierbij aan uithoudingsvermogen van het personage, de tijd die redelijk snel voorbij gaat en alle taken die je moet voltooien om progressie te boeken in het spel.

Het beste leven, leef je samen!

Gelukkig zijn er genoeg andere dorpsbewoners die het maar al te leuk vinden om een praatje met je te maken. Natuurlijk staan ze in het begin niet voor je in de rij, maar blijf cadeautjes geven en met ze praten en dan komt het wel goed. Let wel goed op de voorkeuren van de inwoners, ze zijn niet altijd even blij met hetzelfde voorwerp.

Daarnaast zul je vooral bezig zijn met het verzorgen van je dieren, het planten/water geven/verkopen van je gewassen en het upgraden van je gereedschap. Om wat variatie in de mix te gooien zijn er wel genoeg evenementen in een maand gaande en zijn er voor elke dorpeling verschillende persoonlijk evenementen voor je uitgestippeld. Hiervoor moet je wel eerst een goede relatie krijgen met deze bewoner.

Voorlopige conclusie

Momenteel ben ik op het einde van het eerste jaar en ik moet zeggen dat het een redelijk vermakelijk spel is. Het speelt goed weg en houdt je op dezelfde manieren bezig als vergelijkbare titels zoals Stardew Valley en Animal Crossing. Wel ben ik nog benieuwd wat het spel me nog meer gaat bieden, voordat ik een daadwerkelijk oordeel ga vellen. Wil je meer weten over wat er na het eerste jaar gebeurd in Story of Seasons: Friends of Mineral Town? Wacht dan nog even op mijn review!