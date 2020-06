Overcooked! 2 krijgt gratis update

Het is tijd voor een tropisch feestje!

Overcooked! 2 is alweer bijna twee jaar uit. In deze twee jaar heeft het verschillende betaalde uitbreidingen gekregen, maar zijn er ook regelmatig nieuwe gratis updates toegevoegd met onder andere nieuwe levels. Vandaag heeft Team17 de gratis Sun’s Out, Buns Out update aangekondigd!

Deze update bevat een aantal nieuwe elementen voor het spel. Allereerst komen er twee nieuwe koks bij. Je kunt nu als twee nieuwe honden de levels doorrazen. Daarnaast komen er vijf nieuwe keukens beschikbaar. Deze keukens hebben nieuwe voorwerpen als vuurwerk en confetti. Als laatste kun je allerlei nieuwe gerechten koken met de nieuwe, zomerse recepten.

De Overcooked! 2 – Sun’s Out, Burns Out is vanaf 5 juli verkrijgbaar voor Steam, de Switch-update komt op een later moment. Je kunt via onderstaande video wel alvast in de stemming komen van dit tropische festijn.