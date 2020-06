AVICII Invector Encore Edition komt in september naar Nintendo Switch

Muziekspel AVICII Invector komt 8 september naar de Nintendo Switch!

Muziekspel AVICII Invector komt 8 september naar de Nintendo Switch. Dat hebben Wired Productions en Hell There Games aangekondigd. Dit spel is iets wat Zweedse DJ AVICII was begonnen als project. Toen hij overleed hebben familie en vrienden de productie overgenomen en nu is dan eindelijk de releasedatum in zicht! Ook is de releasedatum van het spel (8 september) de verjaardag van AVICII.

In dit spel vlieg je door prachtige plekken en moet je met behulp van precisie en ritmegevoel door de levels heenkomen. AVICII Invector heeft een brede tracklist van liedjes, allemaal van AVICII natuurlijk! Deze Encore versie heeft ook samenwerkingen met Tim Bergling en het Tim Bergling foundation, die zich inzetten voor mentale gezondheid en het stigma er omheen.

Benieuwd geworden? Bekijk hieronder een trailer!