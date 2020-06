Tetris 99 krijgt Grand Prix in het teken van Xenoblade Chronicles

Behaal 100 punten in Tetris 99 om een Xenoblade Chronicles: Definitive Edition-thema te krijgen!

Het is alweer even geleden dat Tetris 99 een Grand Prix kreeg. Vandaag is echter alweer de veertiende Grand Prix aangekondigd voor deze game! Deze veertiende editie vindt plaats van 3 juli 09:00 tot 7 juli 8:59.

Waarbij de vorige Grand Prix in het teken stond van het populaire Animal Crossing: New Horizons, staat deze Grand Prix volledig in het teken van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Als je tijdens bovenstaande periode speelt, maak je zelfs kans op een speciaal thema in de stijl van Xenoblade Chronicles. Om dit thema te krijgen, moet je honderd punten behalen in het spel.