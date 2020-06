Shiny Zeraora is ontgrendeld!

Het doel van 1 miljoen Raid Battles is gehaald en shiny Zeraora verschijnt binnenkort in Pokémon Home!

Toen het eerste deel van de DLC van Pokémon Sword and Shield uitkwam, namelijk the Isle of Armor, kwam er ook een challenge vanuit Pokémon zelf. Als één miljoen trainers Zeraora verslaan in een Max Raid battle, krijgt iedereen op 30 juni een Shiny Zeraora via Pokémon Home.

Nu is dat doel gehaald! Iedereen met Pokémon Home (die ook actief zijn in Pokémon Home zelf) krijgt een shiny Zeraora cadeau, ook degene die geen Zeraora hebben verslagen in een Raid. Dit doel is al binnen een kleine week gehaald, goed gedaan trainers! Voor elke 100.000 trainers die hierna nog een Zeraora verslaan, krijgen alle deelnemers ook nog een stuk Armorite Ore dat je kan gebruiken op het eiland.

Hoe veel Zeraora heb jij al verslagen?