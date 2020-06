Pokémon Unite aangekondigd

Het grote project is onthuld, Pokémon krijgt een MOBA spel op smartphones en de Switch.

Pokémon Unite brengt de Pokémon-franchise naar een nieuw genre. Het grote project, welke vorige week werd geteased, blijkt een MOBA game te zijn. Deze titel zal niet alleen naar de Switch komen, maar ook naar smartphones. Zoals de meeste games in dit genre zal ook Unite free-to-start worden.

Waarschijnlijk heb je ooit wel al van een MOBA titel gehoord, League of Legends, Arena of Valor en DOTA zijn bekende voorbeelden hiervan. In deze Multiplayer Online Battle Arenas, vechten twee teams voor de overwinning in een strategisch gevecht.

Het is het doel om als team verschillende paden te betreden en op elk pad de tegenstander zo ver mogelijk terug te dringen en mogelijk hun basis te veroveren. Pokémon neemt dit concept en voegt wat eigen elementen toe. Zo zullen je Pokémon kunnen evolueren tijdens een potje en zul je regelmatig nieuwe aanvallen leren. Tevens kun je ook wilde Pokémon vangen om punten te scoren.

Wanneer Pokémon Unite zal verschijnen is nog niet bekend. Vooralsnog is alleen bekend dat het naar de Switch en smartphones komt en cross-play ondersteunt. Unite wordt in samenwerking met Tencent en TiMi Studios ontwikkeld. De officiële website vind je hier.