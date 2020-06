Ys IX: Monstrum Nox komt in 2021 naar het Westen

NIS America geeft meer informatie over een Westerse release

Het nieuwste deel in de Japanse actie-RPG serie van NIS America, Ys IX: Monstrum Nox, zal volgend jaar onder andere naar de Nintendo Switch komen in het Westen. Afgelopen september verscheen de game al in Japan voor de Playstation 4 waardoor er een behoorlijk gat zit tussen de Japanse en Westerse release.

Ook in het nieuwste deel in de Ys-serie neem je de rol op je van Adol Christin. Opnieuw speelt het spel zich af op een eiland, maar dit keer een eiland met een enorme gevangenis. Je raad het al, Adol belandt in de gevangenis maar weet uiteindelijk wél te ontsnappen. Wanneer Adol tot een Monstrum wordt omgetoverd, heeft hij unieke krachten om het op te nemen tegen enorme monsters en gevaarlijke vijanden.

Ondanks dat we nog flink wat maanden op de game moeten wachten, hebben we hieronder wel een nieuwe trailer van de game voor je.