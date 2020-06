SMITE krijgt crossover met Avatar The Last Airbender en The Legend of Korra

Drie karakters uit de Avatar-series zullen aan SMITE worden toegevoegd.

SMITE is een free-to-play strategisch MOBA-spel en wordt wereldwijd door meer dan 35 miljoen spelers gespeeld. In SMITE vecht je in een team tegen een ander team. Je kunt je eigen god, godin of mythologisch figuur kiezen die je bestuurt, zo heb bijvoorbeeld Thor, Medusa en Hercules. Titan Forge Games heeft weer een setje nieuwe karakters aangekondigd voor deze game.

Deze nieuwe karakters zullen in de vorm komen van een betaalde Battle Pass. Voor deze Battle Pass gaat Titan Forge Games dan ook een samenwerking aan met Nickelodeon; er komt namelijk een heuse crossover tussen Smite, Avatar The Last Airbender en The Legend of Korra. Met deze battlepass zul je drie karakters krijgen: Aang/Avatar Aang (Merlin), Zuko/Blue Spirit (Susano) en Korra/Avatar Korra (Skadi).

De battlepass zal in juli uitkomen. De eerste beelden zijn alvast hieronder te bekijken.