Sea of Stars krijgt nieuwe gameplay-trailer

Bekijk een nieuwe video vol gameplay footage.

De makers van The Messenger werken momenteel aan een nieuwe game genaamd Sea of Stars en vandaag heeft Sabotage Studio een nieuwe trailer met gameplay beelden vrijgegeven.

Sea of Stars is een turn-based RPG en draait om The Moongirl en The Sunboy, de twee “Children of Solstice”. Een van hen bezit de kracht van de maan en de ander bezit de kracht van de zon. Beide personages hebben elkaar nodig en zullen hun krachten moeten bundelen om het op te nemen tegen de kwaadaardige alchemist genaamd “The Fleshmancer”.

Sea of Stars staat momenteel gepland voor een release ergens in 2022 en dus zullen we nog wel even moeten wachten.