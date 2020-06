EA brengt waarschijnlijk deze 7 games de komende 12 maanden naar de Switch

Vier van deze games zijn al bekend gemaakt. Wat zullen de drie andere games worden?

Afgelopen EA Play werd bekend dat EA van plan is om de komende twaalf maanden zeven spellen naar de Nintendo Switch te brengen. Inmiddels is van vier games al bekend welke het zijn, echter zijn de overige drie games nog onbekend. Jeff Grubb van Venturebeat heeft van een bron, bekend met het release schema van EA, de overige drie spellen te horen gekregen.

Allereerst is Burnout Paradise Remastered afgelopen vrijdag uitgekomen. Daarnaast zijn Apex Legends, FIFA 21 en Lost in Random al aangekondigd tijdens EA Play voor de Switch. Verder hoopten fans van EA dat spellen als Titanfall 2, The Sims 4 en Star Wars: Jedi: Fallen Order naar de Switch zouden komen. Echter heeft EA al ontkracht dat deze niet geport zullen worden.

Wel komt EA met drie andere spellen. Zo komt er volgens de bron van Jeff Grubb een EA Original aan, gemaakt door Velan Studios. Daarnaast komt er nog een remaster van een ander race-spel: Need For Speed: Hot Pursuit. Als laatste zou er nog een port moeten komen van Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

Bron