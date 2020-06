Bloodstained: Curse of the Moon 2 aangekondigd

Een vervolg op Curse of the Moon is zojuist aangekondigd!

Koji Igarashi en Inti Creates hebben zojuist in de New Game+ Expo aangekondigd dat er een vervolg komt van Bloodstained: Curse of the Moon. Het spel is bevestigd voor onder andere de Nintendo Switch, maar een releasedatum is nog niet bekend. Het nieuwe deel zal er uit zien als een 2D retro-game: dezelfde stijl als zijn voorganger. Spelers zullen Zangetsu besturen, een zwaardsman uit het Verre Oosten wie een haatdragendheid heeft tegen de demonen. Zangetsu en allerlei nieuwe personages zullen vechtend de ridderkastelen betreden. Elk personage heeft zijn eigen speelstijl en vaardigheden. Een aantal hiervan worden toegelicht in de trailer hieronder. Continue Reading