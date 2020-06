Bekijk de eerste beelden van Harvest Moon: One World

Hoe zal het nieuwste deel in de Harvest Moon-serie eruit komen te zien?

Afgelopen maand werd Harvest Moon: One World aangekondigd. Vandaag zijn tijdens de New Game+ Expo de eerste beelden van deze game naar buiten gebracht. De beelden zijn hieronder te bekijken. Ook is nogmaals bevestigd dat de game in de herfst van dit jaar zal uitkomen.

Harvest Moon: One World is een echt boerderijspel. In dit nieuwe deel ga je daarnaast op ontdekking, waardoor je niet alleen jouw eigen dorp, maar ook de rest van de wereld verkent. Tijdens het ontdekken kom je allerlei verschillende personages tegen, maar moet je ook avontuurlijke uitdagingen aangaan.