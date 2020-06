[Review] Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Are you ready, kids?

Het is alweer dertien jaar geleden dat Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom verscheen op de Nintendo GameCube. Hoewel ik nooit een grote fan ben geweest van licenced games – games gebaseerd op films en series – maakte ik graag een uitzondering voor de vierkante vriend uit Bikinibroek. Sterker nog, de originele Battle for Bikini Bottom was mijn eerste game op de GameCube en heeft altijd een speciale plek in mijn collectie gehad. Purple Lamp Studios heeft nu geprobeerd deze cult classic in een nieuw jasje te steken met de Rehydrated-remake. Is het een spetterend resultaat of een droge bedoeling? Lees snel verder!

Hij woont in een ananas diep in de zee

Hoewel de game gebaseerd is op de gelijknamige tekenfilmserie, is het verhaal van Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom helemaal origineel. Op een dag heeft Plankton zijn laatste kwaadaardige uitvinding afgemaakt: de Duplicatotron 3000. Deze machine maakt het mogelijk om een oneindig groot leger aan gehoorzame robots te creëren; dat was in ieder geval de bedoeling. Door een stomme fout heeft Plankton de gehoorzaamheidsstand niet aangezet, waardoor de robots hersenloos vernieling aanrichten in heel Bikinibroek. Het is nu aan Spongebob, Patrick en Sandy om de Gouden Spatels te verzamelen, die de weg openen naar Planktons hoofdkwartier, de Maatemmer, om de machine te stoppen.

Op je avontuur reis je langs verschillende bekende plekken uit de Spongebob-serie, zoals het Kwallenvisveld, Goo Lagoon, Steenbroek en het schip van de Vliegende Hollander. In elk gebied kun je tien Gouden Spatels verzamelen, de objecten waarmee je nieuwe gebieden kan vrijspelen. Elke locatie barst van de details en verwijzingen naar de rijke geschiedenis van de Spongebob-serie. Met de verschillende bekende personages uit de tv-serie komen ze stuk voor stuk tot leven. Sommige locaties zijn sterker dan andere, maar er zijn geen complete missers.

Verder is de game een ware Collectathon, vergelijkbaar met titels als Banjo-Kazooie en Donkey Kong 64. Dat wil zeggen dat er naast de Gouden Spatels nog genoeg andere zaken te ontdekken zijn. Zo kun je op zoek naar Shiny Objects – de valuta in de game – om nieuwe wegen te openen of in te wisselen voor meer Gouden Spatels bij Mr. Krabs. Ook zijn op moeilijk bereikbare plaatsen sokken van Patrick te vinden, waarbij hij je voor elke tien sokken één Gouden Spatel geeft. De focus ligt echter op de Gouden Spatels. Je kunt dus tien stuks van dit kookgerei vinden in elk gebied. De opdrachten die je moet voltooien zijn divers: voor sommigen moet je simpelweg een bepaald punt bereiken in het gebied, voor anderen moet je een reeks vijanden verslaan of een puzzel oplossen.

Sponzen, zeesterren en eekhoorns

Hoewel Spongebob de ster van de game is, wordt hij in elk gebied bijgestaan door Patrick of Sandy. Je kan tussen de personages wisselen bij bushaltes. Iedereen heeft zijn eigen krachten. Spongebob heeft een heel arsenaal aan bubbelaanvallen, Patrick is het sterkst en kan objecten oppakken en gooien en Sandy kan met haar lasso langer zweven en vijanden van een afstand verslaan. Door hun persoonlijke vaardigheden zijn bepaalde gebieden en voorwerpen exclusief te bereiken door één van de drie. Dit houdt de game divers, want elk personage is leuk om te spelen (al heb ik een grote voorkeur voor Sandy). Spongebob is het enige personage dat in de loop van de game meer vaardigheden krijgt in de vorm van nieuwe bubbelaanvallen. De besturing van elk personage is vloeiend en precies. Iedereen heeft een dubbele sprong om bepaalde afstanden makkelijker te overbruggen. Alleen de Spongeball power-up, waarbij Spongebob in een bal verandert, is nog steeds niet heel precies in de besturing.







De game is opgedeeld in drie delen, waarbij elk deel eindigt met een baasgevecht. Hoewel deze niet ontzettend moeilijk zijn, kunnen ze wel even duren door de verschillende fases van elk gevecht. Robot Sandy is een worstelmatch waarbij je haar hoofd moet elektrocuteren, Robot Patrick een bullet hell waarbij je zure roomijsregen moet ontwijken en het laatste gevecht… laten we zeggen dat hier al je vaardigheden op de proef worden gesteld.

Een gemixte ervaring

De originele Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom staat bekend, of is zelfs een beetje berucht, om het aantal glitches. Hoewel ik over het algemeen een behoorlijk vloeiende ervaring heb gehad, is de game niet zonder fouten. Ook grafisch en op gebied van prestaties weet ik niet goed wat ik moet vinden. De graphics zijn sowieso een enorme verbetering op de originele game, alles ziet er piekfijn uit en personages spatten van het scherm tijdens dialogen. Alleen is het grafisch soms wat teveel voor de Switch, waardoor de framerate niet altijd even stabiel is. Sommige gebieden hebben een super strakke 60fps, terwijl andere werelden een hobbelige 30fps halen. Hoewel het nooit helemaal de ervaring heeft belemmerd, was het zeker storend op momenten. Vooral de hub wereld, van waar uit je reist naar andere gebieden, haalt de 30 beelden per seconde niet eens.

Daarnaast is het jammer dat de ontwikkelaars niet gekozen hebben voor een remaster van de soundtrack en bepaald stemacteerwerk. Hoewel niks mis is met de originele soundtrack, met de tropische deuntjes die rechtstreeks uit de serie konden komen, hadden ze een beetje opgepoetst kunnen worden voor het moderne publiek. Het stemacteerwerk is over het overgrote deel van topkwaliteit, omdat ze de originele stemacteurs van de serie hebben gebruikt. Echter zijn de opnames van 2003 en toentertijd werd eenmalig een andere stemacteur voor Mr. Krabs en Meerminman gebruikt. Deze stemacteur is berucht omdat beide personages niet helemaal goed uit de verf komen.





De grootste teleurstelling is echter de multiplayerstand. Ontwikkelaar Purple Lamp Studios heeft deze toegevoegd om het geschrapte Robot Octo-gevecht uit het origineel terug te halen. De stand is echter een simpele beat ‘em up-stand waar je met twee spelers hordes vijanden moet verslaan. Robot Octo zit constant op de achtergrond en vuurt uiteindelijk energiestralen af op de spelers, maar is verder meer een achtergrondobject dan een baasgevecht. De gebieden waar je doorheen loopt zijn behoorlijk saai en zowel de gameplay als de constant herhalende muziek gaan snel vervelen. Het enige positieve aan deze stand is dat je als vier extra personages kan spelen, die elk hun eigen vaardigheden hebben. Het is jammer dat deze personages zijn gebonden aan de teleurstellende multiplayerstand.

Conclusie

Ondanks dat ik de review op een aantal negatieve punten heb afgesloten, heb ik enorm genoten van de Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Het origineel is een van de favoriete games uit mijn kindertijd, en Purple Lamp Studios heeft de naam van de game hoog gehouden. De gebieden, personages en algehele gameplay zijn nog steeds net zo leuk als dertien jaar geleden. Het is niet perfect, maar zeker goed genoeg voor iedereen die fan is van Spongebob of een nieuwe Collectathon wil spelen. Daarnaast is de game heel mooi geprijsd voor de content die je krijgt.

Cijfer: 7,5