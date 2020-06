[Review] Burnout Paradise Remastered

Heeft de remaster van deze Burnout-klassieker de tand des tijds overleefd?

De wat oudere gamer én fan van racers, zal zich ongetwijfeld Burnout Paradise kunnen herinneren. In 2008 wist de game een nieuwe standaard neer te zetten wat betreft racegames. Waar de serie altijd al uniek was als hectische en destructieve racer, combineerde Burnout Paradise daar een open wereld bij om in rond te scheuren. Ruim twaalf jaar na het origineel komt de geremasterde versie ook naar de Nintendo Switch. Wij hebben de game voor je getest.

Indrukwekkend

Burnout Paradise Remastered is, zoals de naam al doet vermoeden, een remaster en dus geen remake van het origineel. Dat betekent dat de content die je krijgt voorgeschoteld niet nieuw is en er geen nieuwe dingen zijn toegevoegd. Wél heeft de game op audiovisueel gebied een flinke make-over gekregen. Daarover gesproken, Burnout Paradise ziet er werkelijk prachtig uit op de Nintendo Switch. Het gevoel van snelheid is enorm intens en de game weet constant een framerate van 60 frames per seconde te behalen. Textures zijn haarscherp en de levendige stad oogt daardoor enorm uitnodigend om door rond te scheuren.

Ook in handheld mode weet de game zich prima staande te houden, al wordt de resolutie dan wél wat lager. Hier staan echter ook in handheld mode de 60 frames per seconde tegenover. Ook qua geluid weet de game dik te scoren. Los van de geweldige themesong ‘Take me down to the Paradise City!’, scheur je rond onder het genot van heerlijke muziek en het geluid van brullende motoren, wat wil je nog meer?

Ontdek Paradise City

Het antwoord op de vraag hierboven is natuurlijk sterke gameplay. En ook dat weet Burnout Paradise Remastered goed neer te zetten. Nee, de game doet niks nieuws en het concept open wereld in racegames hebben we inmiddels al heel vaak gezien. Toch weet Burnout Paradise met de snelheid nog steeds indruk te maken. De game biedt door het vrij rondrijden een enorme vrijheid, en de races en uitdagingen om verder te komen kun je doen wanneer jij dat wilt. Er is zoveel de ontdekken in de stad, denk aan uitdagingen, stunts en sluiproutes, dat de game heerlijk verslavend is. Daarnaast biedt de game een zeer goede online-ervaring. Door slechts één druk op de knop, kun je meteen online spelen en kom je in de game van een andere speler terecht. Dit werkt inderdaad gemakkelijk en brengt een lage drempel mee om even online te scheuren.

Fijn is ook dat de besturing erg prettig werkt. Dat is ook wel nodig met de bizarre snelheid die de game biedt. Auto’s reageren nauwkeurig en het sturen gaat daardoor ook met hogere snelheden prima. Crash je toch? Geen paniek, daar is het immers een Burnout-game voor!

Niet alles is perfect

Is er dan helemaal niets op te merken aan de game? Zeker wel. Burnout Paradise was in 2008 al erg makkelijk, en helaas is dit niet aangepast in de geremasterde versie. Met name in het begin zijn races en uitdagingen simpelweg te eenvoudig. Wanneer je een bepaald punt moet bereiken kun je, zelfs als je verkeerd rijd, alsnog met gemak eerste worden. Het gebrek aan uitdaging wordt later in de game minder, maar de eerste uren zullen weinig van je vaardigheden vragen. Online racen biedt afhankelijk van je tegenstander wél uitdaging en brengt hier gelukkig wat variatie in.

Ook is de prijs aan de hoge kant voor een remaster die op andere platformen voor maximaal twee tientjes te krijgen is. De Switch-versie voelt met een prijskaartje van 49,99 dan ook wat aan de dure kant. Ondanks de lage moeilijkheidsgraad en juist hoge prijs, biedt de game wél voldoende content. De destijds verschenen DLC zit er allemaal bij en met name de online mogelijkheden en enorme hoeveelheid unlockables, zoals nieuwe auto’s, houden je flink wat uren zoet.

Conclusie

Burnout Paradise Remastered blijft een van de beste racers aller tijden. Hoewel de game niets nieuws doet vergeleken met het origineel, is de Nintendo Switch wel een goede racegame rijker die er ook nog eens goed uitziet. Wél is het jammer dat de prijs aan de hoge kant is en het gebrek aan uitdaging in de remaster niet is aangepakt.

Eindcijfer: 7,9