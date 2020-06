Min-Min komt naar Super Smash Bros. Ultimate

Het hoge woord is eruit, Min-Min zal de ARMS-serie vertegenwoordigen in Ultimate! Daarnaast zijn er nieuwe amiibo onthuld.

Eigenaren van de Fighter Pass Vol. 2 kunnen vanaf 30 juni aan de slag met een nieuwe vechter. Min-Min zal dan namelijk verschijnen en met haar 18 nieuwe nummers en een nieuwe arena.

Het 81ste personage in Super Smash Bros. Ultimate brengt een unieke manier van spelen met zich mee, aangezien je gebruik zult maken van haar springveer armen. Met de A- en B-knoppen zul je zowel de linkerarm als de rechterarm individueel kunnen besturen. Tijdens het slaan zul je de armen tevens omhoog en omlaag kunnen bewegen voor een wat meer gerichtere aanval. Als kers op de taart kun je tevens de rechterarm nog veranderen waardoor je tactisch kunt spelen. Kies je voor een zware arm of een arm met meer bereik, de keuze is aan jou.

Natuurlijk zijn er ook nadelen voor de speelstijl van Min-Min, zo is ze slecht in korte afstanden en ook in de lucht kun je een gevecht maar beter uit de weg gaan. Het is dus slim om zo veel mogelijk afstand te houden en beide benen op de grond te houden.

Naast de nieuwe vechter zijn ook nieuwe Mii-kostuums verkrijgbaar vanaf de 30ste. Dit zijn: Ninjara (ARMS), Heihachi (TEKKEN), Callie & Marie (Splatoon) en Vault Boy (Fallout). Per stuk zullen deze €0,80 kosten.

Tot slot zijn er nog twee nieuwe amiibo onthuld welke dit najaar moeten verschijnen. Het gaat hier om de eerste twee DLC-personages Joker en Hero. De amiibo van Joker is enorm gedetailleerd en laat Joker zien met blauwe vlammen onder zich. De Hero amiibo is wat simpeler qua design en toont een rechtopstaande Hero.





De Fighter Pass Vol. 2 kan nu al gekocht worden voor €29,99 en Min-Min zal ook los verkrijgbaar worden op 30 juni voor €5,99.