Kijk je mee? ARMS-personage onthulling voor Super Smash Bros. Ultimate

Vandaag zullen we eindelijk een presentatie krijgen met daarin een nieuwe Smash vechter.

Wie oh wie gaat het worden. Wordt het Twintelle, Min-Min of toch Lola Pop. De laatste maanden stormde het met geruchten over het nieuwe personage voor Super Smash Bros. Ultimate. Niet alleen werden losse personages genoemd, maar ook kwamen ideeën voor die meerdere personages zagen als de vorm van alternatieve kostuums. In de trend van hoe het met Bowser Jr. en de Koopalings is gedaan.

We hoeven echter niet lang meer te wachten, over een uur zal Sakurai namelijk 35 minuten lang over de nieuwe vechter en alles wat in de komende update zit praten. Kijk hier live mee!