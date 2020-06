Did You Know Gaming? over Animal Crossing: New Horizons

Wat weet jij allemaal over het nieuwste deel in de Animal Crossing-serie?

De mannen van Did You Know Gaming? brengen elke keer weer leuke feitjes over je favoriete games. Deze keer hebben ze de leukste weetjes over Animal Crossing: New Horizons. Wist jij bijvoorbeeld dat de Dodo’s Wilbur en Orville genaamd zijn naar de gebroeders Wright. Zij hebben het vliegtuig uitgevonden, erg toepasselijk dus! Wist jij ook dat C.J. in Japan Justin heet? Voor meer leuke weetjes over Animal Crossing: New Horizons kun je de video hieronder bekijken.