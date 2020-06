[Review] Destrobots

Een leuk uitziende top-down shooter, maar de vraag is of die genoeg kan bieden.

Destrobots is een top-down shooter waarbij je in verschillende kleine levels je vijanden moet verslaan. Of dit nu je vrienden zijn of CPU-spelers, de overwinning is voor jou als jij de twee aanvallen en speciale krachten goed weet te gebruiken. Helaas haalt de besturing en het gebrek aan content de game erg naar beneden.

Weinig diversiteit

Technisch gezien zijn er vijf modi in het spel. Vier ervan zijn voor lokale multiplayer en de laatste is voor als je alleen speelt. Het jammere is dat de modi enorm op elkaar lijken.

We beginnen met de Versus-optie. In deze speelstand heb je twee modi die met lokale multiplayer te spelen zijn. Deze Death Match- en Last Man Standing-modi hebben zelf ook weer twee vormen, de normal en free opties. Voor ik uitleg wat het verschil is tussen de twee vormen, wil ik eerst even wat dieper naar Death Match en Last Man Standing kijken. Als je al eens een schietspel hebt gespeeld, zal het echter wel al bekend voorkomen.

Voorafgaand aan een potje kiezen alle spelers hun eigen robot, iets wat eigenlijk niet uitmaakt, want heel veel verschil zie je niet en ze hebben geen persoonlijke krachten. De modi zelf spreken eigenlijk erg voor zich. In Death Match moet je binnen de tijd zoveel mogelijk robots neerschieten. In Last Man Standing moet je echter zorgen dat je als laatste overblijft. Het enige verschil is dat je bij Death Match een punt krijgt voor elk neergeschoten personage en bij Last Man Standing voor elke gewonnen ronde. Met twee spelers zit er dus geen verschil tussen de twee modi.

Het verschil tussen normal en free is ook enorm klein. In normal kun je alleen maar standaard levels kiezen. In free heb je bij elk level meerdere variaties. Waarom ze hier een verschil tussen hebben, is een beetje onduidelijk.

Horde is de enige modus die alleen te spelen is. Hier zul je in verschillende ladingen CPU-robots op je af krijgen die je allemaal moet verslaan. Per level zijn er dertig waves en je moet wave tien behalen om naar het volgende level te gaan. Bij sommige levels speel je een nieuwe robot vrij, maar zoals eerder genoemd, is het een beetje overbodig.

Gameplay

Qua gameplay zit Destrobots op zich prima in elkaar. De levels zijn leuk vormgegeven en hebben elk hun eigen achtergrondmuziek. Dit maakt de levels toch wel redelijk divers. De power-ups die in de levels verschijnen zijn niet gelijk in elk level wat ook weer wat diversiteit brengt en de vijanden worden steeds lastiger.

Het enige echt grote nadeel aan het spel is dat je maar in acht verschillende richtingen kunt schieten. Hierdoor wordt het onnodig lastig om de snel bewegende vijanden te raken. Daarnaast verteld het spel je alleen maar dat je kunt schieten met de ABXY-knoppen (of de pijltjes bij een enkele Joy-Con), maar niet dat de extra joystick ook gewoon werkt.

Conclusie

Destrobots is geen geweldige game. Hoewel het er erg leuk uitziet en het een grappig concept is, zit er simpelweg te weinig vlees aan het bot. Daarnaast is de besturing ook enigszins frustrerend. Het is dus leuk om in de aanbieding te halen voor een aantal potjes, maar voor € 9,99 zijn er betere spellen te vinden.











Cijfer: 5.6