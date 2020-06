[Release Radar] Uitgelichte releases week 26

Bekijk welke spellen je komende week niet mag missen!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Verschijnt op: 23 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Kunnen we kinderen? Aye, aye kapitein! In deze remake van het humoristische origineel kruip je in de huid van jouw favoriete tekenfilmfiguur SpongeBob en zijn vriendjes Sandy en Patrick. Plankton moet snel een toontje lager gaan zingen omdat hij weer eens van plan is Bikinibroek te veroveren met zijn rare roborts. Speel alleen of samen en ontmoet al jouw favoriete personages uit de serie.

Pokémon Café Mix

Verschijnt op: 24 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: gratis download

Los puzzels op en breidt de Pokémon klantenkring van jouw café uit. Je bent de eigenaar van een nieuw café en doet je best om iedereen te voorzien van een lekker hapje en drankje, om deze te kunnen serveren is het de bedoeling om Pokémon puzzels op te lossen. Wanneer jouw klanten tevreden zijn zal het steeds drukker en gezelliger worden.

Blair Witch

Verschijnt op: 25 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €26,99

Het spel naar de gelijkwaardige horror film zal eindelijk verschijnen op de Nintendo Switch. Waan je in het horror bos en ontdek de geheimen. In 1996 verdwijnt een jongen in Black Hills Forest, waar je als ex-agent begint aan een levensgevaarlijke zoektocht vol grimmige ontdekkingen en de duistere kracht van Blair Witch. Durf jij het aan?