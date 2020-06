Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour vanaf dinsdag verkrijgbaar

Weer een klassieker terug van weggeweest!

Waan je terug in 1996 en red samen met jouw favoriete actieheld alle meiden van de planeet. Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour komt naar de Nintendo Switch, zo kan je hem bijna bewaren in je broekzak. Knal hordes buitenaardse engerds neer en geniet van een nieuwe vijfde episode, nieuwe muziek en een nieuw wapen. Kies zelf of je in retro 1996 stijl wil spelen of in 3D met hogere beeldkwaliteit.