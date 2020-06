Video vergelijkt origineel en remake SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

Hij woont in een HD-ananas diep in de zee!

Volgende week verschijnt SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated voor onder andere Nintendo Switch. Deze game – ontwikkeld door Purple Lamp Studio’s – is een remake van de in 2003 verschenen SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. De originele game kwam onder andere uit voor Nintendo GameCube.

Ben je benieuwd hoe groot de update van GameCube naar Switch is? IGN heeft een video gepubliceerd waarin de oorspronkelijke release vergeleken wordt met de remake. De remake is volledig van de grond af aan opgebouwd in Unreal Engine. Alleen de muziek en het originele stemacteerwerk worden overgenomen.

Ben je benieuwd naar de vergelijking? Kijk dan snel hieronder naar de video. Hou Daily Nintendo in de gaten voor onze review.