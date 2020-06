Lost in random aangekondigd voor de Switch

Waan je in een gotisch sprookje en versla Random met jouw levende dobbelsteen.

In 2021 is het zo ver, Lost in Random van de makers van Zoink in Göteborg zal verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Het verhaal van Lost in Random gaat over de willekeur in het leven en het roeien met de riemen die je hebt.



De hoofdpersoon is het dappere meisje Even, die samen met haar levende dobbelsteen vriendje een reis begint om de vloek van slechterik Random te verbreken. Waan je in een gotische chaotische wereld en ontdek dit sprookjesachtige actie-avontuur.

“Iedereen voelt zich wel eens machteloos over de willekeur en chaos in hun leven. Met Lost in Random hopen we onze spelers naar een alternatieve wereld te voeren waar ze macht kunnen vinden in die willekeur.” – Klaus Lyngeled, CEO en Game Director van Zoink