[Review] House Flipper

Maak van een krot een luxe villa met House Flipper!

Ben jij ook zo’n fan van die programma’s waarin mensen een oud en gammel huis kopen, deze van top tot teen opknappen en klaar voor bewoning maken, en ze vervolgens met veel winst verkopen? Deze droom kan jij nu ook werkelijkheid laten worden met House Flipper.

Van bouwval naar villa

Wanneer je start zie je een klein hutje, een bouwval, staan. Gefeliciteerd, je bent in ieder geval niet dakloos! Maar heel veel soeps is het niet, dus begin je maar gelijk met schoonmaken en puinruimen. Gelukkig heb je wel een laptop waar je e-mails op kunt ontvangen. Je kunt niet gelijk een opknap woning kopen maar het is al wel bekend dat je klusjes kan doen, de aanvragen stromen dan ook lekker makkelijk binnen: puin ruimen, radiatoren ophangen en aansluiten, muren afbreken en kamers inrichting inclusief een nieuw likje verf op de muur. “U roept, wij draaien!”, en als een echte klusser streef je ernaar je doel voor 100% te voltooien.

Op de laptop is naast de e-mail met opdrachten ook een browser aanwezig waarop te zien is welke kavels te koop staan, hier kan je al vrij snel een van de goedkopere kavels aanschaffen om op te knappen. Bij de informatie is zowel de prijs, het aantal verdiepingen, en de grootte van het kavel en het perceel te zien. Bij de foto’s zie je wat je te verwachten staat qua opruimen en opknappen en op basis daarvan kan je de beslissing maken om een huis te kopen. Wanneer je het huis hebt gekocht, is het tijd om alles op te knappen. Er zijn kapers op de kust die graag een bod willen doen. Hoe beter je op de aanwijzingen inspeelt, hoe hoger het bod zal zijn wat je zult krijgen voor het huis. Wanneer het huis af is kan hij geveild worden en zal hij verkocht worden voor het hoogste bod aan de familie die zijn droomhuis gevonden denkt te hebben.

Elk begin is moeilijk

Qua besturing is het spel even wennen en soms wat onhandig, je kan zelf rondlopen in huizen en je kan ook overal wel bij komen, maar soms is het even puzzelen. Ook het overzicht waarin je spullen kunt kopen is niet helemaal handig en werd hier als een klein frustratiepuntje gezien. Als je een tijdje speelt leer je ermee omgaan, het is immers een rustgevend spel, gefrustreerd raken is niet handig en ook zeker niet nodig. Qua uitstraling is het spel net een bewerkingsprogramma voor het tekenen in perspectief: praktisch, maar niet echt heel mooi om te zien.

Alle handelingen hebben een geluid die bij de handeling past: van het slopen van een muurtje tot het verven van een kamer in jouw favoriete kleur. De achtergrondmuziek is niet meer dan een muziekje op de achtergrond en helemaal niet spannend. Daarentegen kan je wel uren zoet zijn met het opknappen van een huis en geeft het een erg goed gevoel om opdrachten op een positieve manier af te sluiten. Wanneer je vaak een bepaalde handeling uitvoert kun je zelfs upgrades kiezen, bijvoorbeeld verven in twee stroken in plaats van één of het sneller opruimen van rondslingerende troep.

Conclusie

Al met al is House Flipper een spel waar je rustig op je gemakje uren zoet mee kan zijn: een beetje troep ruimen, schoonmaken, zorgen dat alle elektriciteit het weer doet om vervolgens het huis in te richten zoals de opdrachtgever of jij het voor ogen hebt. Je kan niet gelijk een huis kopen, maar door de opdachten die je vooraf moet doen leer je alle ins en outs van het ‘House Flippen’. Ondanks dat de graphics en muziek niet echt van hoge kwaliteit zijn en de besturing soms wat frustrerend is, kan je je uren vermaken met dit spel en helemaal tot rust komen.

Cijfer: 6,5