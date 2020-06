[Review] Borderlands: The Handsome Collection

Na Borderlands 1 hebben wij ook The Handsome Collection mogen uitproberen. Benieuwd hoe The Pre-Sequel en deel 2 uitpakken op de Switch? Lees dan onze review!

Het is alweer elf jaar geleden dat we kennis mochten maken met het fenomeen Borderlands. Inmiddels zijn er drie delen van deze shooter uitgekomen (exclusief de DLC). De Switch-versie van het eerste deel hebben we eerder al voor je getest, deze review is hier te lezen. Hoe pakt Borderlands: The Handsome Collection, bestaande uit Borderlands: The Pre-Sequel en Borderlands 2, uit op de Switch?

Verhaal

Het verhaal van Borderlands: The Pre-Sequel begint op Helios Station. Vanaf het moment dat je het spel opstart kom je Claptrap weer tegen. Net zoals bij Borderlands 1 moet je deze robot volgen en kom je gelijk in je eerste vuurgevecht. Nadat je alle wezens hebt verslagen, is het handig om alle kisten te gaan doorzoeken voor geld en munitie. Dit komt namelijk erg goed van pas als je even later Handsome Jack moet redden. In deze pre-Sequel kom je van alles te weten wat er tussen deel 1 en 2 gebeurde. Wie is Handsome Jack precies? Hoe heeft Athena hem leren kennen? Waarom zit Athena gevangen? Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens het spelen van The Pre-Sequel.

In Borderlands 2 start je na een ongeluk op een grote ijsvlakte. Wederom start je met Claptrap die je moet volgen naar zijn safehouse. Eenmaal aangekomen wordt Claptrap aangevallen door Knuckledragger. Hij valt je robot vriend aan en gaat ervandoor. Nu is het aan jou om dit monster te vinden en hem te vermoorden. Tijdens deze uitdaging word je overladen door Monglets. De bedoeling is om Handsome Jack uit te schakelen. Hierbij krijg je hulp van de Crimson Raiders. Deze groep zal je gedurende het spel missies geven die je kunt aangaan. Deze missies sluiten aan op de verhaallijn en maken het een samenhangend geheel.

Gameplay

De gameplay verloopt nog soepeler dan het eerste deel. De vibratie tijdens het schieten is nog meer voelbaar en ook de Joy-Con lijken beter te reageren op aanrakingen. Dit is erg fijn als je weer is achterna gezeten wordt en snel moet reageren. Bij het eerste deel had ik het gevoel dat er soms een kleine vertraging was waardoor ik vaak onnodig schade opliep, terwijl dit dus niet meer het geval is bij deze twee delen.

Open wereld

Beide games kennen een open wereld waarbij je missies kunt aannemen die bestaan uit voorwerpen zoeken, bepaalde personen vermoorden of het helpen van een persoon. In de spellen kom je verschillende vijanden tegen. Deze vijanden hebben allemaal hun eigen tactieken om je te vermoorden. Het gebeurde best wel vaak dat er veel vijanden tegelijk op mij afkwamen. Soms zat er niks anders op dan achteruit te lopen of hard weg te rennen en later terug te komen. Je zult niet alleen te maken krijgen met menselijke vijanden, ook dieren en robots maken hun opwachting. Bij elkaar zijn er in alleen Borderlands 2 al rond de 200 tot 300 verschillende vijanden waar je tegen zult strijden.

Graphics

Waar de graphics in Borderlands 1 al indrukwekkend waren, zien deze er in deel 2 en The Pre-Sequel nog wat verfijnder uit. Ook deze delen zijn met de hand getekend. De buitenranden zijn extra dik aangezet waardoor het een speciaal effect geeft. Als je door de levels loopt, krijg je wederom het idee dat je door een stripboek aan het lopen bent. Dit is dan ook iets wat enorm goed uitpakt.

Geluid

Vanaf het moment dat ik het spel was begonnen, viel gelijk op hoeveel aandacht er is besteed aan de muziek en het geluid in het spel. De muziek brengt je helemaal in de sfeer van het spel en ook de schoten klinken levensecht. De muziek deed me denken aan een mix van rock en metal. Het geluid van de schoten klinkt in deze delen nog veel beter dan in het vorige deel. Er is duidelijk meer aandacht besteed om het levensecht te laten klinken.

Online

Tijdens het uitproberen van het onlinegedeelte van de Pre-Sequel koos ik voor quick match. Hier kreeg ik gelijk een personage toegewezen en kon ik beginnen. Omdat het level zich afspeelde in de ruimte sprong je gewichtsloos door het spel. Dit was zowel in het ruimte station als daarbuiten erg wennen.

Tijdens het testen van de online functie van Borderlands 2 werkte dit allemaal wat minder. In de lobby kwam ik geen enkele speler tegen. Zelfs op verschillende momenten van de dag kwam er niemand. De online multiplayer-functie is dan ook zeker iets wat verbeterd zou kunnen worden.

Conclusie

Deze nieuwe delen zijn voor mij nog beter dan Borderlands – Game Of The Year Edition. De graphics zijn nog beter, het geluid komt nog beter tot leven en elke kogel die mijn geweer verliet voelde nog echter. Het is een goed verhaal waarbij je graag door blijft spelen en waarbij je je zeker niet verveelt. Echter is het online multiplayer-gedeelte bij Borderlands 2 wel een verbeterpunt, omdat dit vrij slecht werkt.

Cijfer: 8,6